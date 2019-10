Svitolina rumbo a la semifinales de las Finales WTA

El tenis femenino sigue atrayendo multitudes, esta vez la campeona vigente Elina Svitolina se clasificó a las semifinales de las Finales de la WTA tras vencer el miércoles 7-5, 6-3 a Simona Halep.

Svitolina, la única competidora en el cuadro de ocho jugadoras que no ha ganado títulos esta temporada, no se consagra en un torneo desde las Finales de la WTA el año pasado.

La ucraniana quedó con marca de 2-0 en el Grupo Púrpura, anotándose sus dos victorias en sets corridos. Halep tiene marca de 1-1 tras levantar una bola de partido en su victoria en tres sets ante Bianca Andreescu.

En el partido de fondo de la jornada, la canadiense Andreescu se retiró por una lesión en la rodilla izquierda luego de ceder el primer set 6-3 ante la checa Karolina Pliskova.

Pliskova, con foja de 1-1, se enfrentará a Halep, campeona de Wimbledon, para definir una plaza en las semifinales.

Svitolina quebró el servicio de Halep en el último juego del primer set para irse arriba. Procedió a quebrar el saque de la rumana en el octavo juego del segundo set para llevarse la victoria.

Fue el quinto triunfo de Svitolina en nueve partidos ante Halep. En las cuatro ocasiones previas que lo hizo, Svitolina terminó consagrándose campeona.

Andreescu se lesionó cuando ganaba 2-0 en el primer set, con Pliskova al saque y ventaja 30-15 en el tercer juego.

Luego de pedir asistencia, Andreescu jugó el resto del primer set con un vendaje y dispuso de tres ocasiones de quiebre en el quinto juego.

