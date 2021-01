Tabla comparativa de síntomas del Resfriado, Gripe y Covid-19.

Luego de más de un año de pandemia, la cual fue declarada así tardíamente por la OMS, se han ido perfilando los síntomas más comunes que padecen quienes son contagiados con covid-19, a continuación comparamos estos síntomas con los del resfriado y la gripe común, a manera de contrastar y ayudar a que usted pueda identificar si padece de esta enfermedad en las primeras horas de sentir síntomas de tal manera que pueda buscar ayuda oportuna, esto puede salvarle la vida a usted y a su entorno según sea el caso, ya que dejar esto para después o para cuando se sienta muy mal, puede determinar el desenlace de su padecimiento, recomendamos buscar ayuda profesional si sus síntomas se acercan a los del covid-19.

SINTÓMA RESFRIADO GRIPE COVID-19 INICIO DE SÍNTOMÁS INICIO PROGRESIVO APARECEN DE REPENTE APARECEN GRADUALMENTE FIEBRE RARAMENTE SUCEDE FRECUENTE FRECUENTE FALTA DE AIRE RARAMENTE SUCEDE RARAMENTE SUCEDE OCASIONAL PÉRDIDA DE OLFATO OCASIONAL OCASIONAL FRECUENTE PÉRDIDA DEL GUSTO OCASIONAL OCASIONAL FRECUENTE DOLOR DE GARGANTE FRECUENTE OCASIONAL OCASIONAL CONGESTIÓN NASAL FRECUENTE OCASIONAL OCASIONAL SECRECIÓN NASAL FRECUENTE OCASIONAL OCASIONAL TOS FRECUENTE FRECUENTE FRECUENTE FATIGA OCASIONAL FRECUENTE OCASIONAL DIARREA RARAMENTE SUCEDE OCASIONAL OCASIONAL DOLOR DE CABEZA OCASIONAL FRECUENTE OCASIONAL DOLOR MUSCULAR RARAMENTE SUCEDE FRECUENTE OCASIONAL DURACIÓN ALREDEDOR DE 10 DÍAS DE 1 A 2 SEMANAS VARIABLE

