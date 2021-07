Tabla de Medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL China 3 0 1 4 Italia 1 1 0 2 Japón 1 1 0 2 República de Corea 1 0 2 3 Ecuador 1 0 0 1 Hungría 1 0 0 1 Irán 1 0 0 1 Kosovo 1 0 0 1 Tailandia 1 0 0 1 Rusia 0 1 1 2 Serbia 0 1 1 2 Bélgica 0 1 0 1 España 0 1 0 1 India 0 1 0 1 Países Bajos 0 1 0 1 Rumania 0 1 0 1 China Taipei 0 1 0 1 Túnez 0 1 0 1 Estonia 0 0 1 1 Francia 0 0 1 1 Indonesia 0 0 1 1 Israel 0 0 1 1 Kazajistán 0 0 1 1 México 0 0 1 1 Mongolia 0 0 1 1 Eslovenia 0 0 1 1 Suiza 0 0 1 1 Ucrania 0 0 1 1 Estados Unidos 0 0 0 0 Reino Unido 0 0 0 0 Alemania 0 0 0 0 Australia 0 0 0 0 Brasil 0 0 0 0 Kenia 0 0 0 0 Jamaica 0 0 0 0 Croacia 0 0 0 0 Cuba 0 0 0 0 Nueva Zelanda 0 0 0 0 Canadá 0 0 0 0 Uzbekistán 0 0 0 0 Colombia 0 0 0 0 Grecia 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0 Dinamarca 0 0 0 0 Suecia 0 0 0 0 Sudáfrica 0 0 0 0 Polonia 0 0 0 0 Corea del Norte 0 0 0 0 Eslovaquia 0 0 0 0 Georgia 0 0 0 0 Azerbaiyán 0 0 0 0 Bielorrusia 0 0 0 0 Turquía 0 0 0 0 Armenia 0 0 0 0 República Checa 0 0 0 0 Etiopía 0 0 0 0 Eslovenia 0 0 1 1 Baheréin 0 0 0 0 Vietnam 0 0 0 0 Bahamas 0 0 0 0 Atletas Independientes 0 0 0 0 Costa de Marfil 0 0 0 0 Fiyi 0 0 0 0 Jordania 0 0 0 0 Puerto Rico 0 0 0 0 Singapur 0 0 0 0 Tajikistán 0 0 0 0 Malasia 0 0 0 0 Argelia 0 0 0 0 Irlanda 0 0 0 0 Lituania 0 0 0 0 Bulgaria 0 0 0 0 Venezuela 0 0 0 0 Burundi 0 0 0 0 Perú 0 0 0 0 Granada 0 0 0 0 Níger 0 0 0 0 Filipinas 0 0 0 0 Qatar 0 0 0 0 Noruega 0 0 0 0 Egipto 0 0 0 0 Austria 0 0 0 0 República Dominicana 0 0 0 0 Portugal 0 0 0 0

La Tabla de Medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tiene cómo fuente el sitio oficial de los Juegos Olímpicos, para más información consultar.. https://olympics.com/tokyo-2020/es/

