Tabla De Posiciones del Beisbol Venezolano, LVBP, Actualizado el : 12/12/19

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. Aguilas 29 21 8 .724 – Tiburones 29 18 11 .621 3 Cardenales 29 17 12 .586 4 Leones 28 14 14 .500 6.5 Caribes 32 15 17 .469 7.5 Navegantes 29 12 17 .414 9 Tigres 29 11 18 .379 10 Bravos 31 10 21 .323 12

Fuente. LVBP

