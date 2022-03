Tablas Salariales de Empleados Públicos en Venezuela de acuerdo al aumento de Marzo 2022

El aumento decretado recientemente en Marzo de 2022 por el ejecutivo nacional de Venezuela, se ha visto reflejado de forma escalonada en la tabla salarial de los empleados públicos, por lo que a continuación vamos a ver este aumento.

Comenzando con la Tabla #1 tenemos tenemos los niveles o rangos de sueldos mensuales de acuerdo a grupos o clases de cargos:

Nota: Todos los valores están expresados en Bolívares.

TABLA 1 SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL GRUPOS o CLASES DE CARGOS NIVELES 0 RANGOS DE SUELDOS MENSUALES I II Ill IV V VI VII PERSONAL ADMINISTRATIVO 0 BACHILLERES Bl 130,00 132,60 135,20 137,80 140,40 143,00 145,60 Bii 156,00 158,60 163,43 163,81 166,41 169,01 17.161 Bii 182,01 184,61 187,21 189,81 192,41 195,01 197,61 PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Tl 218,41 221,01 223,61 226,21 228,81 231,41 234,01 Tll 254,81 257,41 260,01 262,61 237,72 267,81 270,41 PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO Pl 29.641 29.901 30.161 30.421 30.681 30.830 31.201 Pll 33.801 34.061 34.321 34.581 34.841 35.101 35.361 Piii 37.961 38.221 38.481 38.741 39.001 39.261 39.521

A continuación en la tabla 2, tenemos las escalas para obreros y obreras:

TABLA 2

SISTEMA DE REMUNERACIONES DE OBRERAS Y OBREROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GRADO MÍNIMO MAXIMO 1 130,00 133,33 NO CALIFICADOS 2 143,75 147,08 3 157,49 161,00 4 171,42 174,75 5 185,16 188,49 CALIFICADOS 6 198,91 202,23 7 212.65 215.97 8 226.39 229.90 9 240.32 243.64 SUPERVISOR 10 254.06 257.38

TABLA 3

PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN

EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE:

GRADO DE INSTRUCCIÓN PORCENTAJE TÉCNICO SUPERIOR

UNIVERSITARIO 20°/o PROFESIONAL 30°/o ESPECIALISTA 40°/o MAESTRÍA 50°/o DOCTOR 60°/o

TABLA 4

PRIMA POR ANTIGUEDAD

EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRIMERA POR ANTIGUEDAD SERÁ EL SIGUIENTE:

AÑOS DE SERVICIO % AÑOS DE SERVICIO % 1 2% 13 30% 2 4% 14 33% 3 6% 15 36% 4 8% 16 39% 5 1O% 17 42% 6 12% 18 46% 7 15% 19 49% 8 17% 20 52% 9 20% 21 56% 10 22% 22 59% 11 25% 23 EN ADELANTE 60% 12 28%

