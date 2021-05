Tablas de nuevos sueldos para Empleados Públicos en Venezuela a partir del 1er de Mayo de 2021

TABLA 1

SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NIVELES O RANGOS DE SUELDOS MENSUALES I II III IV V VI VII PERSONAL ADMINISTRATIVO O BACHILLERES Bi 7.000.000 7.140.000 7.280.000 7.420.000 7.560.000 7.700.000 7.840.000 Bii 8.400.000 8.540.000 8.680.000 8.820.000 8.960.000 9.100.000 9.240.000 Biii 9.800.000 9.940.000 10.080.000 10.220.000 10.360.000 10.500.000 10.640.000 PERSONAL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO ti 11.760.000 11.900.000 12.040.000 12.180.000 12.320.000 12.460.000 12.600.000 tii 13.720.000 13.860.000 14.000.000 14.140.000 14.280.000 14.420.000 14.560.000 PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO pi 15.960.000 16.100.000 16.240.000 16.380.000 16.520.000 16.660.000 16.800.000 pii 18.200.000 18.340.000 18.480.000 18.620.000 18.760.000 18.900.000 19.040.000 Piii 20.440.000 20.580.000 20.720.000 20.860.000 21.000.000 21.140.000 21.280.000

TABLA 2

SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GRADO MÍNIMO Y MÁXIMO 1 7.000,000 7.182,000 NO CALIFICADOS 2 7.742.000 7.924.000 3 8.484.000 8.666.000 4 9.226.000 9.408.000 5 9.968.000 10.150.000 CALIFICADOS 6 10.710.000 10.892.000 7 11.452.000 11.634.000 8 12.194.000 12.376.000 9 12.936.000 13.118.000 SUPERVISOR 10 13.678.000 13.860.000

Nota: Este porcentaje se calculará sobre el sueldo correspondiente a la ubicación de los cargos en la escala de sueldos y salarios.

PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN

EL VALOR ECONÓMICO DE LA PRIMA DE PROFESIONALIZACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE:

GRADO DE INSTRUCCIÓN PORCENTAJE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 20% PROFESIONAL 30% ESPECIALISTA 40% MAESTRÍA 50% DOCTOR 60%

Nota: Este porcentaje se calculará sobre el sueldo correspondiente a la ubicación de los cargos en la escala de sueldos y salarios.

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

AÑOS DE

SERVICIO % AÑOS DE

SERVICIO % 1 2% 13 30% 2 4% 14 33% 3 6% 15 36% 4 8% 16 39% 5 10% 17 42% 6 12% 18 46% 7 15% 19 49% 8 17% 20 52% 9 20% 21 56% 10 22% 22 59% 11 25% 23 EN ADELANTE 60% 12 28%

Nota: Este porcentaje se calculará sobre el sueldo correspondiente a la ubicación de los cargos en la escala de sueldos y salarios.

OTROS CONCEPTOS Y COMPLEMENTO

FECHA DE VIGENCIA: 01 DE MAYO DE 2021

SOBRE LOS CONCEPTOS QUE APLICAN

Se mantienen como conceptos de periodicidad mensual, exclusivamente, los asociados a antigüedad y profesionalización con los parámetros descritos en las tablas 4 y 5 anexas. Los conceptos tales como: Prima por Hijos, Becas Para Hijos e Hijas Estudiantes, Becas De Estudio Para Los Trabajadores y Trabajadoras, Contribución Para Trabajadores o Trabajadoras Con Discapacidad, Ayuda Por Hijos o Hijas Con Discapacidad, Dia De La Madre, Dia Del Padre, Día Del Niño, Bonos Navideños, Bonos De Juguetes, Ayuda Por Nacimiento, Ayuda Por Matrimonio, quedan a razón de 1.750.000 BsS. Se mantiene el complemento especial de estabilización económica, equivalente al 40% sobre el salario base, sin incidencia salarial. Se asume el valor del Cesta ticket Socialista en : 3.000.000,00 BsS.

BONO ADICIONAL DE ALIMENTACIÓN : 1.400.000,00 BsS.

El pago con base a estas nuevas tablas, asi como el valor del Cesta ticket Socialista y el bono adicional de alimentación es a partir del 01 de mayo de 2021.

FUENTE. Oficina Central de Gestión Humana y la Oficina Nacional de Presupuesto.

Tablas de nuevos sueldos para Empleados Públicos en Venezuela a partir del 1er de Mayo de 2021 was last modified: by

Temas relacionados:

En : Trámites