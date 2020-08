Esta es una receta ligera para comer con mucho sabor y sin remordimientos,nos estamos refiriendo a los de tacos de lechuga rellenos.

Los tacos mexicanos son un platillo que a menudo se asocia con excesos y tienden a evitarse durante dietas alimenticias para bajar de peso. Para que a partir de ahora no te prives del gusto por la comida mexicana, aquí te traemos una serie de recetas para sustituir las tortillas de harina por unas saludables hojas de lechuga.

Ingredientes para preparar tacos de lechuga rellenos

Para seis porciones:

6 hojas de lechuga verde limpias.

limpias. 300 gramos de carne de res o cerdo molida o troceada.

o troceada. Una cebolla grande cortada en brunoise

grande cortada en brunoise Cuatro tomates cortados en brunoise y sin semilla

Un pimiento cortado finamente

cortado finamente Tres ajos majados

Una taza de cebollín cortado finamente

cortado finamente Chile picante o picante en salsa (al gusto)

o picante en salsa (al gusto) Una cucharada de comino molido

½ taza de pasta de tomate

Cuatro cucharadas de aceite

Un tomate cortado en rodajas

Un aguacate

Una taza de queso gouda rallado

Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN

Limpia y seca muy bien las hojas de lechuga.

muy bien las hojas de lechuga. En una olla a fuego alto, coloca el aceite. Añade la cebolla y el cebollín y deja cristalizar.

coloca el aceite. Añade la cebolla y el cebollín y deja cristalizar. Agrega a la olla o sartén la carne junto con el comino molido y el ajo majado.

junto con el comino molido y el ajo majado. Cuando la carne comience a cambiar su color, incorpora el resto de los vegetales.

Coloca la pasta de tomate y deja que la preparación alcance su punto de ebullición . Si quieres una carne con consistencia de salsa, añade ½ taza de caldo de carne o de vino tinto. Salpimentar.

. Si quieres una carne con consistencia de salsa, añade ½ taza de caldo de carne o de vino tinto. Salpimentar. Tritura el aguacate hasta obtener una pasta y añádele un toque de sal, aceite de oliva y pimienta.

y añádele un toque de sal, aceite de oliva y pimienta. ¡Ahora a emplatar! Coloca una hoja de lechuga en un plato y sobre ésta dos cucharadas de la carne de cerdo, rebanadas de tomate, guacamole y un poco de queso rallado. Enrolla las hojas y a comer.

Tacos de lechuga rellenos was last modified: by

En : Gastronomía