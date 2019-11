A principios de noviembre del año en curso, la presidenta Tsai Ing-wen sostuvo un encuentro con la presidenta de la Asociación Médica Americana (AMA) Patrice Harris, en la Oficina Presidencial de Taipei, donde informó que Taiwán aumentará su apoyo con la ayuda humanitaria por medio de intercambios con organizaciones con la intención de prevenir la propagación de epidemias.

La mandataria detalló que la salud pública va más allá de las fronteras porque es un derecho humano básico y un valor universal, es por ello que Taiwán y sus médicos se han ganado el reconocimiento internacional, por haberse enfrentado y combatido el síndrome respiratorio agudo severo, los brotes del virus H1N1 y el dengue. Además que han logrado con éxito la distribución de voluntarios en distintos países en dónde han sido requeridos. Tsai enalteció que la AMA, es una de las asociaciones profesionales internacionales más importantes e influyentes para los médicos y fundamental en la promoción de cooperación entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad mundial de la salud, por eso Taiwán ha recibido distintas delegaciones de la AMA y con frecuencia los intercambios que han servido para afianzar lazos de amistad entre las dos partes y el valor que la asociación otorga a la nación.

Es necesario recordar que Taiwán donó 3.5 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, que han sido distribuidos sin ningún tipo de discriminación.



Finalmente Tsai Ing-wen agradeció a la AMA por su apoyo a la participación e inclusión de Taiwán en la red del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, teniendo claro que la intención es reforzar la educación médica, la ética y la salud pública, que permitirá un progreso conjunto para alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, lograr un buen sistema de la salud para todos.

