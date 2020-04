El Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela- Taiwán entregó más de 19 mil insumos médicos donados por el país asiático, para prevenir y detectar la pandemia del coronavirus en centros de salud de Caracas, Miranda, Vargas y Anzoátegui.

Los miembros de la delegación conformada por los diputados Ángel Medina, Jesús Yánez, César Alonso y Edgar Zambrano, informaron que el propósito de Taipéi es el de colaborar con las naciones a enfrentar el escenario terrible que enfrenta el mundo y lograr con medidas preventivas y eficaces aplanar la curva de contagios como lo han alcanzado ellos en su país, quienes hasta la fecha tienen menos de 400 pacientes contagiados de coronavirus.

Medina detalló » lo recibido fueron mil tapabocas lavables, seis mil tapabocas descartables, cinco mil pares de guantes de nitrilo azul para examinar, mil pares de guantes de látex, 600 bragas de bioseguridad,100 pantallas de protección, 50 termómetros digitales, tres mil gorros descartables y tres mil pares de botas descartables, entregados a alcaldías y gobernaciones, también a sectores sociales, sectores comunales, organizaciones no gubernamentales que se encargan de trabajar con población vulnerable como los ciudadanos de la tercera edad y a centros hospitalarios de Venezuela de los que nos reservaremos los nombres para evitar persecución en su contra».

El parlamentario Jesús Yánez resaltó que «estamos agradecidos con Taiwán por colaborar con todos los héroes sin capa, esos que se mantienen en la primera fila, para que tengan los equipos de protección necesarios y continúen con su labor».

Taiwán donó más de 19 mil insumos médicos a venezolanos para prevenir y detectar coronavirus was last modified: by

En : Noticias Nacionales