Talked Across The Room celebra el amor con su nuevo sencillo YOU

El sencillo, vino acompañado de un lyrics video, que recopila flashbacks de los momentos vividos como pareja a través de los años del guitarrista de TATR, Alejandro Lopes y, su vocalista, Tetiana Strykhar.

La composición estuvo a cargo de Alejandro Lopes y Tetiana Strykhar; producida por Alejandro Lopes y Alexandre Gonçalves; mientras la mezcla y master estuvo a cargo de Alexandre Gonçalves en Estudio 21 en Funchal, Madeira, Portugal.





