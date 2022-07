Tasas Informativas del Dólar BCV en Mesas de Cambio Semana del 04/07 al 08/07/2022

CARACAS, VENEZUELA.- La tabla de tasas informativas del BCV indica como evoluciona el tipo de cambio oficial en el mercado venezolano.

El precio promedio del dólar desde que el Banco Central de Venezuela derogó la ley que prohibía las operaciones en divisas y la publicación de las cotizaciones, propuso varios métodos por medio de los cuales los ciudadanos y las empresas podrían acceder a las transacciones con las monedas extranjeras, la más recientes son las mesas de cambio, que funcionan a través de las instituciones bancarias, los usuarios ofrecen y demandan divisas y el resultante del promedio ponderado de todas las operaciones al final del día es el monto de apertura de referencia para el día siguiente.

Histórico de Resultados de las ofertas y demandas dólares por cada entidad bancaria esta semana:

Fecha del Indicador Banco Compra Venta Banco Nacional de Crédito BNC 5,5538 5,5915 Banco de Venezuela 5,5803 Banesco 5,6042 5,6606 BBVA Provincial 5,5679 5,6955 Banplus 5,5946 5,6984 Otras Instituciones 5,5956 5,6413 Banco Nacional de Crédito BNC 5,5283 5,5662 BBVA Provincial 5,4951 5,6099 Banesco 5,5427 5,5930 Bancamiga 5,5884 5,5829 Banplus 5,4031 5,7469 Otras Instituciones 5,5749 5,6079 Banesco 5,4951 5,6597 Banco Nacional de Crédito BNC 5,4484 5,4858 BBVA Provincial 5,4715 5,6654 Bancamiga 5,5383 5,6264 Banco de Venezuela 5,5646 Otras Instituciones 5,5574 5,6596

