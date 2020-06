¿Te duelen los testículos? …tal vez sea falta de sexo.

Muchos hombres que empiezan a sentir dolores en la parte baja de sus testículos se dan cuenta que al tener una buena noche de sexo ese dolor desaparece por un buen tiempo, este fenómeno se atribuye a un termino médico llamado la congestión pélvica, vulgarmente conocida como “cojonera”.

Hay quienes creen que el dolor mal llamado “cojonera” se debe a laacumulación de semen en los testículos que se produce luego de una excitación sin haber concluido un acto sexual, sin embargo estas personas no están en lo correcto.

El síndrome de la congestión pélvica masculina es un dolor testicular que se produce después de la actividad sexual prolongada sin orgasmo. En este sentido, lo acumulado en los genitales no es semen sino sangre que normalmente se aloja en esa área durante un acto sexual.

Con la excitación sexual, se produce un flujo de sangre continuo la cual produce la erección haciendo que los testículos se hinchen en un 25-50% más grande que su tamaño normal.

Esta situación solo se revierte cuando el hombre consigue tener un orgasmo.

Así mismo, el síndrome de la congestión pélvica, aunque puede producir dolores intensos, este malestar generalmente no dura mucho tiempo y no tienen un efecto maligno sobre la salud del hombre.

Ahora bien, si esto no te esta ocurriendo y el dolor persiste, mas vale y vayas buscando un especialista ya que se puede tratar de una lesión, torsión testicular o hasta una infección, que requiera un tratamientomédico de emergencia.

La parte genital masculina es una zona muy sensible que puede verse afectada ante una mínima torcedura producida por un golpe, una mala posición al sentarse o hasta el uso de pantalones muy apretados. este tipo de factores puede interrumpir el suministro sanguíneo y por ende causan el dolor.

Pero si se trata de infecciones estas son las mas comunes:

Epidemitis: inflamación de los conductos a través de los cuales el esperma sale del testículo. Esto a menudo es causado por una enfermedad de transmisión sexual, o una infección urinaria que resulta de una incapacidad para vaciar la vejiga debido a un agrandamiento de la próstata.

Orquitis: inflamación de uno o ambos testículos que puede ser causada por bacterias o un virus como las paperas. Esta afección puede ocurrir al mismo tiempo que la epididimitis o la prostatitis (inflamación de la glándula prostática).

En fin, las causas de los dolores genitales en los hombres pueden ser múltiples, pero por lo general se descarta el cáncer o los tumores debido a que entre los síntomas de estos no se encuentra el dolor testicular, sin embargo, ante la presencia de una molestia lo mas conveniente es que sea evaluado por un especialista.

