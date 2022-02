Team Lebron se queda con el All Stars Game de la NBA

Por quinta vez consecutiva el equipo de las estrellas capitaneado por Lebron James vence a sus rivales de la costa este, en un cerradísimo 163 – 160 que el propio Lebron inclinó a favor de los suyos.

We all know his range is bonkers but to shoot from half court and turn around knowing its going in is 🍌’s #NBAAllStar @StephenCurry30 pic.twitter.com/o0Ft4yp32p

— Tony (@JumpMan514) February 21, 2022