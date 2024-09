Se anuncian recomendaciones para la composición de la vacuna contra la influenza para la temporada de influenza del hemisferio sur de 2025

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy las recomendaciones sobre la composición viral de las vacunas contra la influenza para la temporada de influenza de 2025 en el hemisferio sur. El anuncio se realizó en una sesión informativa después de una reunión de cuatro días sobre la composición de las vacunas contra el virus de la influenza. La reunión se celebra dos veces al año, una para el hemisferio sur y otra para el hemisferio norte.

La OMS organiza estas consultas con un grupo asesor de expertos reunidos en los Centros Colaboradores de la OMS y en los Laboratorios Esenciales de Reglamentación de la OMS para analizar los datos de vigilancia del virus de la gripe generados por el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVGI). Las recomendaciones emitidas son utilizadas por los organismos nacionales de reglamentación de las vacunas y las empresas farmacéuticas para desarrollar, producir y autorizar vacunas contra la gripe para la siguiente temporada de gripe.

La actualización periódica de los virus contenidos en las vacunas contra la influenza es necesaria para que las vacunas sean efectivas debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, incluidos aquellos que circulan e infectan a los humanos.

La OMS recomienda que las vacunas trivalentes que se utilizarán en la temporada de influenza del hemisferio sur de 2025 contengan lo siguiente:

Vacunas a base de huevo

un virus similar al A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

un virus similar al A/Croacia/10136RV/2023 (H3N2); y

un virus similar al B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria).

Vacunas basadas en cultivos celulares, proteínas recombinantes o ácidos nucleicos

un virus similar al A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09;

un virus similar al A/Distrito de Columbia/27/2023 (H3N2); y

un virus similar al B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria).

La recomendación para el componente del linaje B/Yamagata de las vacunas antigripales cuadrivalentes no ha cambiado respecto de las recomendaciones anteriores:

un virus similar al B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata).

