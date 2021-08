Tennessee, EEUU: Buscan a cientos de desaparecidos que fueron arrastrados por inundaciones, mientras que cientos de casas quedaron inhabitables en la ciudad de Waverly, en el condado de Humphreys, en Estados Unidos.

SelfieNews | Desolación en #Tennessee por las repentinas inundaciones que dejaron muertos, heridos y daños en muchas viviendas. 🎥 @lourdeshuep nos muestra cómo quedó una de las zonas afectadas en el estado. pic.twitter.com/XguccgzyTC — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) August 23, 2021

La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys dijo que los rescatistas están buscando entre casas, escombros y restos a 40 personas aún desaparecidas en el área, al oeste de Nashville.

«El número de desaparecidos sigue cambiando a medida que obtenemos más información, pero esperamos que disminuya a medida que la gente se vaya reportando», dijo Gray Collier, portavoz de la agencia.

«Vamos a todos los hogares», indicó. «Muchos se han desprendido de sus cimientos, otros se han derrumbado. También estamos trabajando junto a los arroyos, buscando a todos los que podamos».

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, dijo en una conferencia de prensa el domingo por la noche que solicitará asistencia de emergencia al gobierno federal en los próximos días, tras una evaluación inicial.

