Tensiones geopolíticas y el crudo en casi US$100, por Isaías Márquez

Tensiones geopolíticas y el crudo en casi unos US$100

Isaías Márquez

El anuncio del presidente Biden sobre “posibles ataques de Israel a instalaciones petroleras de Irán”, que hace a Medio Oriente sumirse en un caos, y podría interpretarse como una guerra regional incipiente, región de producción y exportación petrolera más importante del mundo, que “representa el corazón y el sistema circulatorio de la economía mundial”, según Bob MacNally, exasesor energético del entonces presidente George W Bush, aun así, no es difícil exagerar lo impactante que se han vuelto los mercados del petróleo.

Asimismo. El estado de fuerza mayor que se había interpuesto en pozos bloqueados por el liderazgo del Banco Central Libio (BCL), cuyo levantamiento anunció la compañía libia de petróleo (NOC), en todos los puertos e instalaciones petroleras, que el Ejecutivo había cercado, durante la crisis por el liderazgo de dicho banco, luego que instituciones rivales aprobaron un nuevo gobernador para el BCL, individuo tutelado del mariscal Jalifa Maftar, situación que había implicado caída de poco más de un 60 por ciento de la producción de crudo y su tendencia alcista, aunque moderada, quizá alcance gradualmente unos US$100/barril.

Ahora, ya casi a la vuelta de un año del ataque que Hamás consumó contra Israel el 7/10, sin apologías a las ventajas de las FDI, cuando el mundo quedó pasmado a la luz del brazo impresionante y efectivo de Israel, que podría golpear en cualquier lugar de Medio Oriente con precisión y daño extremo, por los multiplicadores que lo posibilitan, son las lecciones o experiencias justo a un año del inicio de la conflagración actual, en virtud de sus fundamentos etnorreligiosos aún quedarían muchas lecciones por aprenderse; un escenario iraní, ante un posible ataque a sus instalaciones petroleras por Israel, tan inminente como se perfila, y en aras de una estabilidad económica mundial, debería evitarse.

En efecto, parece que la violencia roza nuevos umbrales. Pero, sin convertirse aún, en una guerra regional.

No obstante, el petróleo continúa subiendo, a la espera de las represalias de Israel contra Irán o sus aliados, lo cual podría golpear instalaciones energéticas y petroleras saudíes tal y como ocurrió en 2019 o ver el cierre del estrecho de Ormuz.

