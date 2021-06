El Challenger se une al Mustang y al Camaro

TERCER AUTO DE SUPERV8 SPEC SERIES LISTO PARA SALIR A LA PISTA

Prosigue el intenso trabajo de desarrollo del Super V8 Spec Series, la nueva serie de automovilismo que apunta a convertirse en la referencia en la región del Caribe, al culminar la fabricación de la carrocería tipo Dodge Challenger, que acompañará a los ya finalizados Ford Mustang y Chevrolet Camaro, mientras está por finalizarse la elaboración del Toyota Lexus.



El tercer vehículo construido por la empresa Parisi Racing System, amplía el abanico de opciones para los participantes que tendrán oportunidad de probar el poderoso gran turismo en los ensayos pautados este año en territorio dominicano, así como en varias presentaciones previstas en el Tour 2021 del SuperV8 Spec Series.

Recientemente, los responsables del cuerpo técnico del certamen encabezados por su fundador, el ex corredor e ingeniero venezolano Biagio Parisi, completaron una positiva sesión de prácticas en el trazado Las Américas, en República Dominicana, donde el volante costarricense Daniel Formal alcanzó un estupendo registro con la máquina tipo Mustang, al detener los relojes en 1´13”67.

“Continuamos desarrollando los autos del SuperV8 Spec Series y ya completamos el tercer modelo – afirmó Biagio Parisi – el correspondiente al Challenger, que acompañará al Mustang y al Camaro que ofreceremos a los participantes del campeonato, además del Lexus que está en fase de fabricación. La intención inmediata es poder colocar en pista tanto el Mustang como el Camaro, para posteriormente acompañarlos con el Challenger y el Lexus. Los carros se ven espectaculares y tenemos pautado un buen número de sesiones de entrenamientos para avanzar en la puesta a punto de cada uno de ellos”.

Dotados con un motor que de 8 cilindros que eroga cerca de 500 caballos de fuerza, durante las sesiones de desarrollo los SuperV8 Spec Series demostraron que su diseño y construcción están a la par de los fabricados de los especialistas norteamericanos, aunque con un costo que es menor a la mitad de los construidos en el coloso del norte.

En 2021 los promotores del certamen tienen previsto cumplir con diversas exhibiciones y presentaciones en escenarios de República Dominicana, Estados Unidos y Colombia, además de la posibilidad de extender ese tour a México y Panamá. Una docena de volantes dominicanos, puertorriqueños y costarricenses han tenido oportunidad de manejar el SuperV8 Spec Series y el comentario unánime ha sido la inmejorable impresión competitiva que les brindó.

