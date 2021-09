Términos y Condiciones Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos de la Plataforma Patria

1.- Condiciones generales

1.1.- El presente documento tiene como objetivo establecer los Términos y Condiciones (en lo adelante Términos) que establecen la relación del usuario con el Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos de la Plataforma Patria. Si el usuario no está de acuerdo con estos Términos entonces no puede hacer uso de este Sistema de Intercambio de la Plataforma Patria.

1.2.- El Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos (en lo adelante Plataforma) de la Plataforma Patria ha sido creado para permitir que sean transados recursos disponibles en los distintos monederos de la Plataforma Patria y desde los diferentes servicios desde los que pueda ser utilizado, siendo entonces aplicables estos Términos allí.

1.3.- La Plataforma permitirá intercambiar dinero fiduciario (monedas fiat de curso legal emitidas por un banco central) en lo adelante monedas y monedas digitales o activos financieros virtuales, en lo adelante criptoactivos, que estén soportadas en la Plataforma Patria. El término monedas se refiere al conjunto de todas las monedas y criptoactivos permitidas, particularmente en los casos donde se refieran como moneda ofertada y moneda demandada.

1.4.- Serán usuarios y usuarias de la Plataforma, en lo adelante usuarios, las personas naturales, mayores de edad, que estén registrados en la Plataforma Patria y que estén en todas sus capacidades legales, actuando por cuenta y beneficio propio.

1.5.- Serán también usuarios de la Plataforma las entidades privadas, a través de las personas naturales debidamente habilitadas para ello en la Plataforma Patria Institución.

1.6.- Serán también usuarios de la Plataforma los órganos y entes de sector público nacional, estadal y municipal, debidamente autorizadas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas a través de las personas naturales debidamente habilitadas por esa superintendencia.

1.7.- Los usuarios aceptan que cualquier tipo de negociación o intercambio de monedas y/o criptoactivos se realiza según los parámetros del mercado secundario, por lo cual es su responsabilidad cualquier tipo de tasa o valoración que decida aplicar al monto que oferte. La Plataforma funge como un intermediario en este intercambio, sin que esté de forma alguna obligada a asegurar que se puedan realizar estas operaciones.

1.8.- El usuario acepta pagar y que la Plataforma descuente automáticamente de su monedero o sean descontadas antes de recibir los fondos, todas las comisiones o tarifas que deriven de la actividad de intercambio.

1.9.- Los usuarios se comprometen a hacer buen uso de la Plataforma, así como uso exclusivo para fines lícitos, honestos y transparentes.

1.10.- La Plataforma se reserva el derecho de brindar la opción del sistema de intercambio a los usuarios, así como de no prestar el servicio a cualquier usuario, sin necesidad de justificación o explicación alguna.

1.11.- Cuando se haga referencia a “tasas oficiales” o “equivalencia entre monedas” se utilizarán las publicadas por el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas según corresponda. Cuando sea necesario convertir de monedas a criptoactivos o viceversa se utilizará según corresponda el Euro como moneda de referencia entre los entornos fiduciarios y digitales.

2.- Funcionamiento

2.1.- El funcionamiento de la Plataforma está coordinado con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP).

2.2.- La Plataforma trabajará con dos lugares decimales para las monedas fiduciarias y hasta ocho lugares decimales para los criptoactivos (según se defina en su libro blanco o cadena de bloques). Cuando sea necesario redondear un valor se hará por redondeo simple. Valores menores o iguales a cuatro se aproximarán al lugar decimal inferior correspondiente y valores superiores o iguales a cinco al decimal superior correspondiente.

2.3.- La Plataforma buscará mecanismos tecnológicos para mantenerse operativa en su horario de funcionamiento, pero podría no estar disponible si se presenta la necesidad de realizar un mantenimiento planificado o de emergencia, o por causa de fuerza mayor, como pudiera ser un ataque, pérdida de autorización u otras situaciones que imposibiliten prestar un servicio con la calidad requerida y garantizar la protección de los datos de sus usuarios.

2.4.- La Plataforma se reserva el derecho de modificar, suspender, o dar por terminada la prestación de este servicio de intercambio, total o parcialmente, en cualquier momento sin necesidad de previo aviso a sus usuarios. En cualquiera de estos casos la Plataforma procederá a cancelar todas las cotizaciones activas, sin que aplique ninguna comisión para el usuario.

3.- Solicitud de intercambio y cotizaciones

3.1.- El usuario realizará a través de la Plataforma solicitudes de intercambio, en lo adelante cotizaciones.

3.2.- La Plataforma sólo permite el intercambio de determinados pares de monedas, lo cual se refleja en las posibles combinaciones al momento de hacer la cotización y en “Límites, Comisiones y Tarifas”.

3.3.- La Plataforma podrá operar dentro de unas bandas móviles monitoreadas. Por tanto, la relación entre el monto ofertado y demandado no podrá exceder o ser inferior a un rango permitido. La Plataforma mostrará al usuario estos límites, si aplican, en el momento de registrar la cotización.

3.4.- En una cotización el monto mínimo a ofertar estará delimitado por la comisión mínima a cobrar en el intercambio y el monto máximo será el saldo total disponible en el monedero seleccionado. Una cotización también estará enmarcada en los límites definidos para las operaciones, según se establecen en “Límites, Comisiones y Tarifas”. La Plataforma mostrará al usuario el monto mínimo en el momento de registrar la cotización.

3.5.- El usuario definirá el tiempo de validez de la cotización en el momento de creación de la misma. La fecha mínima a fijar será el próximo día continuo. Las cotizaciones expiran en la fecha prevista, al finalizar el día. La Plataforma sugerirá al usuario un tiempo de validez y este podrá modificarlo y confirmarlo.

3.6.- Una vez que el usuario defina la moneda ofertada y el monto que desea intercambiar, la Plataforma sugerirá un posible monto a recibir cuando se defina la moneda demandada. Este monto sugerido es referencial, el usuario puede ajustarlo según sus intereses.

3.7.- Durante la creación de la cotización, la Plataforma guiará al usuario de la forma que considere más conveniente. De cualquier manera, el usuario debe estar familiarizado con las distintas etapas por las que transitará la cotización y confirmará que conoce estos Términos.

3.8.- Los valores que podrá ajustar el usuario son:

Monedero origen y monto ofertado.

Monedero destino y monto demandado.

Fecha de vencimiento de la cotización.

3.9.- Los valores de referencia que informará la Plataforma serán:

Tasa de intercambio resultante de la división del monto ofertado y el monto demandado. Mientras el usuario no ajuste el monto demandado, la tasa de intercambio será la sugerida y las modificaciones del monto ofertado actualizarán lo demandado.

no ajuste el monto demandado, la tasa de intercambio será la sugerida y las modificaciones del monto ofertado actualizarán lo demandado. Monto mínimo permitido para la oferta.

Tarifa por cancelación de cotización convertido a la moneda del monedero origen seleccionado según la tasa oficial aplicable.

Nota ratificando la comisión que aplica al monto demandado.

3.10.- El usuario confirmará la cotización a través del mecanismo previsto. Al aceptar la cotización el usuario confirma de manera expresa los siguientes datos:

Monedero origen y monto ofertado.

Monedero destino y monto demandado.

Comisión a aplicar por el intercambio.

Monto total a recibir efectivamente en el monedero destino.

Fecha de vencimiento de la cotización.

de la cotización. Comisión a aplicar si cancela la cotización antes de su vencimiento.

3.11.- Una vez confirmada la cotización se debitará el monto ofertado del monedero correspondiente del usuario. Sólo después de realizar esta operación la cotización quedará efectivamente registrada en la Plataforma. La fecha y hora de registro de la cotización será la de esta operación de débito.

3.12.- El usuario puede solicitar cancelar una cotización antes del momento de su vencimiento. La Plataforma determinará si esta cancelación es posible.

3.13.- Si la cotización es efectivamente cancelada de manera anticipada por solicitud del usuario, se regresarán los fondos al monedero del usuario y la Plataforma debitará el monto que corresponda, de dicho monedero, por cancelación de cotización, según se prevé en los “Límites, Comisiones y Tarifas”.

3.14.- El usuario puede realizar tantas cotizaciones como considere necesario mientras esté funcionando la Plataforma, pero podrá tener activas tantas cotizaciones como se informe en el documento “Límites, Comisiones y Tarifas”, publicado en el Blog de la Plataforma Patria.

3.15.- El usuario podrá tener activas tantas cotizaciones como el saldo de su monedero permita (saldo positivo) y mientras no realice cotizaciones activas inversas. Las cotizaciones activas inversas son aquellas donde se pretende adquirir una moneda cuando el mismo usuario tiene otra cotización activa donde la está ofertando.

3.16.- El usuario puede eliminar las cotizaciones que resulten efectivamente canceladas o vencidas y que no formaron parte de un intercambio total o parcial, de hacerlo no se mostrarán nuevamente. La Plataforma se reserva el derecho de mantener estas cotizaciones eliminadas en los registros que estime conveniente.

4.- Rondas de intercambio

4.1.- La Plataforma realizará periódicamente rondas de intercambio (en lo adelante rondas). La fecha y hora de la próxima ronda se informará a través de la Plataforma.

4.2.- Una ronda se considera efectiva si logra intercambiar dos o más cotizaciones de los usuarios, en lo adelante pactar. Las cotizaciones que no se pacten en una ronda quedarán disponibles para la próxima.

4.3.- Una cotización será incluida en todas las rondas que se ejecuten durante su período de vigencia, sin que sea reclamable a la Plataforma la cantidad de rondas que haya realizado en ese intervalo de tiempo, incluyendo la posibilidad de que no se haya realizado ninguna. La Plataforma no informará en cuantas rondas ha participado una cotización, sólo el momento en que fue pactada, si fuera el caso.

4.4.- La Plataforma podrá abstenerse de tramitar operaciones de cotizaciones que resulten extremadamente atípicas con respecto a la información referenciada, para ello aplicará métodos técnicos de estandarización.

4.5.- Durante la ejecución de cada ronda el sistema ordenará las cotizaciones atendiendo a los siguientes criterios:

Tasa de intercambio resultante de dividir el monto ofertado y el monto demandado.

Monto demandado.

Fecha, hora, minuto y segundo del registro de la cotización.

Número de referencia de la operación de débito de los fondos en el monedero correspondiente.

4.6.- La Plataforma ejecuta las rondas a través de un sistema de coincidencia de cotizaciones que automáticamente, y de acuerdo a criterios preestablecidos, hace coincidir las cotizaciones de los usuarios, sin ser posible predeterminar el intercambio entre usuarios. Una cotización puede pactarse parcialmente o puede pactase mediante múltiples cotizaciones que provengan de diferentes usuarios.

4.7.- Las cotizaciones no podrán cancelarse cuando se esté ejecutando una ronda. La Plataforma puede iniciar una nueva ronda mientras se esté ejecutando el trámite de cancelación, impidiendo, en este caso, que sea posible cancelarla si resulta pactada.

5.- Comisiones aplicables

5.1.- La Plataforma debitará del monedero del usuario, las comisiones y tarifas según el par de monedas que se intercambie, y estas serán informadas en el documento “Límites, Comisiones y Tarifas”, publicado en el Blog de la Plataforma Patria. Las comisiones se mostrarán y serán aceptadas por el usuario en el momento de registrar cada cotización.

5.2.- Los valores de las comisiones y tarifas que no tengan montos porcentuales se establecerán en Criptoactivo Soberano y se determinará el monto que efectivamente se cobrará según la tasa oficial del día de la cotización.

5.3.- La comisión por el servicio de intercambio aplicable al monto demandado, será deducida del monto a acreditar cuando la cotización sea pactada en una ronda.

5.4.- En caso de cancelación de la cotización se aplicará una tarifa expresada en la moneda ofertada por el usuario según la tasa oficial aplicable.

5.5.- La Plataforma no debitará comisión o tarifa cuando se venza una cotización, en ese momento se devolverá la totalidad del monto ofertado al monedero del usuario.

5.6.- Si existe un diferencial entre las cotizaciones de oferta y demanda registradas en una ronda, el mismo se entenderá a favor de la Plataforma.

5.7.- Las comisiones se debitan al momento de realizar la operación y por tanto no serán objeto de reintegro o reverso.

6.- Pactos y Pactos parciales

6.1.- La Plataforma garantiza al usuario la entrega del monto demandado en cada pacto, previa deducción de la comisión correspondiente.

6.2.- La Plataforma podrá realizar pactos parciales a una misma cotización:

En un pacto parcial el monto intercambiado efectivamente mantendrá la misma proporcionalidad que el monto ofertado y demandando definidos en la cotización .

. La comisión del servicio de intercambio se aplicará al monto que se haya pactado efectivamente.

Si el usuario cancela una cotización que fue pactada parcialmente se le regresará el fondo ofertado que no fue intercambiado y aplica la tarifa por cancelación de cotización. Si el monto de dicha tarifa es igual o mayor al fondo ofertado que no fue intercambiado, se descontará la totalidad del fondo ofertado por concepto de cobro de la tarifa.

cancela una que fue pactada parcialmente se le regresará el fondo ofertado que no fue intercambiado y aplica la tarifa por cancelación de cotización. Si el monto de dicha tarifa es igual o mayor al fondo ofertado que no fue intercambiado, se descontará la totalidad del fondo ofertado por concepto de cobro de la tarifa. Si la cotización vence y aún no fue pactada totalmente se regresarán los fondos ofertados que no fueron intercambiados, sin que aplique ninguna comisión o tarifa.

7.- Notificaciones e información

7.1.- El monedero de la Plataforma Patria implementa un sistema de notificación para reportar variaciones significativas del saldo del monedero y utiliza códigos de confirmación para el registro o cancelación de las cotizaciones. El usuario acepta que estos son medios suficientes para mantenerlo informado sobre el avance de las rondas.

7.2.- El usuario acepta que con independencia de las notificaciones que reciba, es a través de las opciones habilitadas en el monedero de la Plataforma que se informará efectivamente de la situación actualizada de sus operaciones.

8.- Límite de responsabilidad

8.1.- La Plataforma se proporciona al usuario tal cual está desarrollada y según su disponibilidad.

8.2.- La Plataforma supone que quien accede al sistema es la persona cuya cédula de identidad o número de identificación coincide con los datos del usuario, siendo este el único responsable del uso de la Plataforma y de todas las acciones que puedan realizarse en su nombre.

8.3.- La Plataforma queda libre de toda responsabilidad al manejo que realicen los usuarios sobre sus claves de acceso, los mecanismos de verificación e incluso funcionamiento del equipamiento desde donde se accede o almacena información sensible para ellos. El usuario deberá confirmar que está accediendo efectivamente a la Plataforma antes de realizar cualquier operación.

8.4.- La Plataforma no se responsabiliza por el funcionamiento de sistemas de terceros que participen en las distintas etapas del proceso de intercambio.

8.5.- La Plataforma no se responsabiliza de las recomendaciones y opiniones que se pudieran manifestar en diferentes grupos de debate, análisis, medios de comunicación e información o contactos personales. El funcionamiento de la Plataforma es totalmente automatizado, claro y directo. El usuario deberá abstenerse de actuar por recomendaciones de terceros y recibir ayuda por un mecanismo distinto a la Plataforma, de estos Términos y de los contenidos publicados en el Blog de la Plataforma Patria.

8.6.- La Plataforma no reconoce ninguna encuesta, estudio o consulta que busque determinar una eventual tasa de intercambio dentro del sistema.

8.7.- La Plataforma no informará, publicará o compartirá detalles de las rondas, incluyendo la relación de los usuarios que participaron en el intercambio.

8.8.- La Plataforma realizará una recomendación al usuario de una tasa de intercambio al momento de realizar la cotización y este puede ajustarla según considere. Al confirmar la cotización el usuario acepta que decidió de manera independiente el monto que oferta y el monto que demanda en las monedas de su elección.

8.9.- La Plataforma no se hace responsable de cualquier error u omisión cometido por el usuario en cualquier etapa de su funcionamiento. El usuario acepta que todas las operaciones de intercambio que se realizan son irreversibles y una vez la cotización sea pactada, cancelada o venza la Plataforma queda libre de cualquier responsabilidad.

8.10.- La Plataforma considerará que los fondos obtenidos por el usuario después del intercambio, mantienen la misma cualidad y origen que los fondos entregados u ofertados a través de la cotización, con independencia de la tasa de intercambio que se haya empleado. Haber obtenido un nuevo tipo de moneda a través del intercambio no supone un nivel de servicio más allá de los previstos según el nivel de verificación y acceso del usuario en la Plataforma Patria.

8.11.- La Plataforma funciona de manera independiente a los mercados cambiarios de las monedas o criptoactivos. El usuario acepta que, si la valoración de las monedas cambia en el período de validez de la cotización, la Plataforma mantendrá su funcionamiento tal y como está previsto. El usuario reconoce que es su obligación cancelar aquellas cotizaciones que no desea que sean pactadas y mientras esto no ocurra motivado a cualquier causa imputable al usuario, la Plataforma o tercero, la cotización puede ser considerada y pactada en una ronda y si esto ocurre será irreversible.

9.- Voluntariedad, aceptación y vigencia

9.1.- Estos Términos deben estudiarse, interpretarse y aceptarse en su totalidad y aplican específicamente al Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos.

9.2.- La utilización de la Plataforma implica el conocimiento y plena aceptación de estos términos y condiciones. Si el usuario no está de acuerdo con estos Términos entonces no puede hacer uso de la Plataforma.

9.3.- El usuario acepta que accede a la Plataforma de manera voluntaria y que no tiene ninguna obligación de realizar operaciones a través de ella.

9.4.- El usuario acepta que estos términos y condiciones pueden variar con determinada periodicidad, siendo notificado en el Blog de la Plataforma Patria.

9.5.- El usuario aceptará los términos y condiciones cada vez que realice una cotización. En caso de modificación de los términos y condiciones la Plataforma mantendrá la vigencia de los que fueron aceptados mientras esté vigente la cotización.

9.6.- En caso de realizar cambios sustantivos a los términos y condiciones y que la anterior versión no pueda mantenerse para las cotizaciones vigentes, la Plataforma procederá a cancelar todas las cotizaciones activas, sin que aplique ninguna comisión para el usuario.

9.7.- Los Términos están vigentes desde la fecha de entrada en vigor (Fecha de actualización), que acompaña el encabezado del documento, hasta la fecha de los nuevos Términos. Una vez publicados los nuevos Términos serán estos los que se encuentren vigentes y se consideran aceptados por la continuidad del uso de la Plataforma por el usuario.

FUENTE.https://www.patria.org.ve/

Términos y Condiciones Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos de la Plataforma Patria was last modified: by

En: Trámites