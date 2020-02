Terror Psicológico y de Suspenso vivirás con el estreno de el Ascenso del Diablo Este 28 de febrero

Tras ser seleccionada en el Festival de Cine de Toronto After Dark 2019, llega un nuevo estreno de MundoDPelícula, El Ascenso del Diablo (The Assent), donde el terror y lo sobrenatural pondrán a prueba la fe y servirán como base para el desarrollo de esta historia que trata sobre una posesión demoníaca.

Después de pasar tres años en prisión por la muerte de un niño de 8 años durante un exorcismo fallido, el Padre Lambert buscará la redención a través de un joven padre soltero, Joel Clarke,quien cree que ha sido marcado por el Diablo y lo convence de que, sin su ayuda, perderá a su hijo Mason para siempre.

Pearry Reginald Teo, dos veces ganador del premio al Mejor Horror en el Festival Internacional de Cine de Nueva York, con Liberata Me (2002) y Children of the Arcana (2003), es el escritor y Director del filme que mezcla elementos de terror psicológico y un exorcismo extenuante, acompañados de efectos inteligentes, un paisaje sonoro de cuerdas, gritos y un tono Shepard para llegar directamente a las entrañas de la audiencia.

Para hacer esta historia aún más inquietante, Teo se centró en encontrar la casa adecuada, “quería que la gente mirara y dijera, no es del todo espeluznante, pero hay algo extraño en ella… fue un triunfo encontrarla, la casa es de la década de 1920”. Por otra parte, debido a que el personaje de Joel es un artista, la casa estuvo llena de obras del mexicano Emil Melmoth, cuyo trabajo se centra en el surrealismo oscuro y lo macabro, “era el tono adecuado para este hogar

desarticulado”. El reparto lo encabezan Robert Kazinsky, en el papel de Joel, el padre del niño poseído; Mason, cuyo rol es asumido por el prometedor Caden Dragomer; el cura Lambert, personificado por Peter Jason; Florence Faivre que interpreta a la Dr. Maya y Hannah Ward quien toma el papel de

Cassie.

El ascenso del Diablo, se estrena el próximo viernes 28 de febrero y podrás verla en todas las

salas de cines, a nivel nacional.

Entérate de más, síguenos en instagram a través de la cuenta @Mundodpelicula y comparte nuestro

próximo estreno, utilizando el Hashtag #ElAscensoDelDiablo

Jefe de Prensa :

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine.

Terror Psicológico y de Suspenso vivirás con el estreno de el Ascenso del Diablo Este 28 de febrero was last modified: by

En : Gente