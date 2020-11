Thalía lanzó nueva versión del clásico Feliz Navidad, de José Feliciano

La nueva versión, basada en el merengue electrónico pero sin dejar a un lado el aire pop que acompaña a una de las artistas latinas más internacionales, está disponible en todas las plataformas digitales de música, entre ellas Spotify, Amazon Music y Deezer.

Así lo anunció este viernes 20-N en un comunicado Sony Music Latin de Estados Unidos, con el añadido de que el «Feliz Navidad» de Thalía «ha sido elegida el tema de enfoque en las listas de reproducción de «Navidad Latina» en todas las plataformas digitales.

«La artista explora dentro del género merengue electrónico, influenciada por sonidos de los años 90, e incorpora sus características melodías pop, creando así una mezcla perfecta para el próximo himno imprescindible de todas las fiestas», detalló el comunicado.

Al igual que en el tema original de Feliciano, que ya cumple medio siglo de creado, Thalía alterna frases en español y en inglés.

