The Mighty One estrena ‘When This Is Over’, un himno a la esperanza para los días oscuros

Después del lanzamiento del sencillo ‘Kickin’ Stones’ y de tener un gran recibimiento en medios de comunicación en más de 40 países en todo el mundo en donde The Mighty One envió un mensaje de preservar la vida a través de una balada rock, y de alcanzar un óptimo posicionamiento en redes sociales y plataformas digitales, el proyecto de rock canadiense liderado por Tim Steinruck, está listo para un nuevo paso en su carrera musical independiente y autogestionada.

«El lanzamiento de ‘Kickin’ Stones’ fue un proyecto épico y tardamos meses en montarlo. Encontrar un almacén que no costara miles de dólares fue el mayor reto. Al final encontré una empresa local que coincidía con mis intenciones de crear un video que sirviera de catalizador para incentivar conversaciones sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Los dos propietarios de Burnaby Blacktop se han recuperado de adicciones a sustancias y han puesto en marcha un centro de reinserción para hombres, por lo que estaban muy motivados para apoyar mi visión. Después de eso todo encajó muy rápidamente. 250.000 transmisiones digitales y casi 100.000 reproducciones en YouTube son un gran impulso para un artista independiente», comenta Tim.

‘When This Is Over’ es lo nuevo de The Mighty One, una canción incluida en el disco ‘Torch Of Rock And Roll’ que plantea una visión de cómo sería la vida cuando todo el miedo de lo vivido en la pandemia hubiera pasado. Es un himno de esperanza para las épocas más oscuras.

La canción habla de la fuerza que viene a desafiarnos y a poner a prueba nuestra voluntad de sobrevivir. Vencer el miedo es la mayor victoria que podemos tener en nuestra vida. El miedo nos roba la alegría. En muchos sentidos, es la enfermedad más poderosa y rampante a la que nos enfrentamos en el mundo actual. La esperanza, y el saber que un día todo acabará, es la cura. La esperanza y la visualización de un futuro brillante son las claves para superar un presente oscuro.

‘When This Is Over’ es un tema triunfante a nivel sonoro, tipo marcha hacia la batalla. Una de las características musicales únicas de esta canción es la línea de bajo giratoria, «burbujeante» y sincopada. Está impulsada por el estribillo y aporta esa sensación de galope que se tiene en canciones como ‘Run To The Hills’ de Iron Maiden. Otra característica importante son las armonías vocales a tres voces en el estribillo, que dan mucho protagonismo al tema de la esperanza. En el puente del tema se anima al oyente a levantarse y a luchar, sigue un canto indígena que aporta fuerza, valor y la bendición del espíritu para la batalla que se avecina.

«La canción se inspiró en la necesidad de creer que un día la oscuridad de la pandemia terminaría. Ese día celebraremos la vida y un futuro brillante. Creo que ahora mismo eso es más importante que nunca. Ahora digo: «Siempre está más oscuro justo antes del amanecer», agrega Steinruck.

‘When This Is Over’ está dirigida a las personas que estén luchando a diario con la vida, aquellas que no ven la manera de seguir adelante y han perdido la esperanza. Es una invitación a cerrar los ojos y visualizar la vida que realmente se quiere, si se logra este objetivo con el tiempo se hará realidad.

El visualizer de la canción fue realizado por el artista David D quien le pidió a Tim cinco palabras claves que describieran la canción las cuales fueron: cosmos, mago, fuego, guitarra y eléctrico.

Según Tim Steinruck, «este lanzamiento podrá ayudar a la audiencia a experimentar una faceta poderosa. Es mi intención que esta canción continúe construyendo sobre el impulso que se creó con ‘Kickin’ Stones’ presentando un lado diferente de la música de la banda. Es perfecta para escuchar siempre que sientas que has perdido la esperanza y que no puedes seguir adelante, que necesites recordarte a ti mismo que lo que estás viviendo es temporal. Esta noche oscura acabará y volverá a salir el sol. No te rindas. No te dejes vencer por el miedo».

La portada del sencillo es una combinación de la sesión de fotos del video de ‘Kickin’ Stones’ y el logo de la banda que es una llama. Significa el nuevo fuego que arde desde el exitoso lanzamiento de ‘Kickin’ Stones’. En muchos sentidos, es una celebración y una culminación.

