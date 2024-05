Timberwolves vs. Mavericks, pronóstico deportivo de la NBA para hoy Viernes 24/06/24

Datos a favor de Minnesota Timberwolves:

Récord General: Tienen un mejor récord que Dallas (64-30 vs 59-36).

Récord Local: Son fuertes en casa con un récord de 33-14.

Puntos Promedio a Favor: Anotan más puntos por partido que Dallas (112.4 vs 117.1).

Ventaja de la Cancha: Jugar en casa suele ser una ventaja psicológica y con la afición a su favor.

Datos a favor de Dallas Mavericks:

Racha Reciente: Llegan con una victoria en el primer partido de la serie y con 3 victorias en sus últimos 5 partidos.

Puntos Anotados por Rival: Dejan anotar un poco más que Minnesota (113.6 vs 105.8).

Predicciones:

Tu predicción: Minnesota 111 – Dallas 103

Moneyline: Minnesota está como favorito (-208), lo que indica una mayor probabilidad de ganar.

Consideraciones adicionales:

El Runline favorece a Dallas por 5.0 puntos, esto significa que Dallas debería perder por menos de 5 puntos o ganar para que apueste a ellos sea exitoso.

El total de puntos está en 207.5, un partido con una puntuación alta podría favorecer a Dallas que anota más puntos en promedio.

Conclusión:

Este es un partido difícil de predecir. Minnesota tiene la ventaja de la cancha y el mejor récord general, pero Dallas viene con impulso y una victoria reciente.

MINNESOTA TIMBERWOLVESHORA: 20:30 (-4 GMT)

MONEY: -208 (1,48)

ALTA/BAJA: 207.5

RECORD (G-P): 64-30

RECORD LOCAL (G-P): 33-14

PF: 112,4 PC: 105,8

RACHA:PGGPP

PREDICCIÓN: 111

VS

DALLAS MAVERICKS

MONEY: 169 (2,69)

RUNLINE: 5.0

RECORD (G-P): 59-36

RECORD VISITA (G-P): 30-18

PF: 117,1 PC: 113,6

RACHA:GGGPG

PREDICCIÓN: 103

MINNESOTA TIMBERWOLVES MONEY LINE.

