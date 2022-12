Tipos, características y requisitos de préstamos personales que más rápido se pueden obtener.

En la actualidad, luego de casi dos años de ralentización de la economía mundial por la situación inesperada de la pandemia del COVID-19, las personas quieren despertar del letargo y poner sus negocios personales o emprendimientos a trabajar.

Ya sea continuando con la forma en que venían desenvolviéndose o reinventándose a través de formas creativas y adaptativas de la forma en que se ha transformado la economía.

La evolución del crédito personal se ha enfocado en darles prioridad a los clientes con créditos rápidos sin mucho papeleo como podemos ver en BankSecret donde los usuarios obtienen el dinero con un alto porcentaje de respuesta positiva.

Pero, ¿Que es un Crédito personal?

Pues en la práctica se entiende y define el crédito personal como la operación a través de la cuál una entidad financiera tradicional (banco) y/o una Fintech o entidad de inversora del nuevo modelo de negocios dispone una cantidad de fondos líquidos o efectivo a su cliente de acuerdo a unas reglas establecidas por el operador financiero.

Básicamente el cliente debe devolver el capital prestado más un porcentaje llamado interés el cuál se calcula mediante una fórmula que define el valor del dinero en el tiempo.

¿Cuáles son los préstamos personales que se pueden obtener más rápido en la actualidad?

Minicrédito

Características Se solicitan a través de internet en pocos minutos Los montos de capital son pequeños y el interés es un poco mayor Se dispone del dinero de forma inmediata Dependiendo del operador finaciero el préstamo va de 300 a 3000 euros. Estar moroso en ASNEF no amerita una respuesta negativa

Requisitos Ser mayor de edad y tener un contrato laboral activo al momento de solicitar el préstamo. Documentación mínima para respaldar la solicitud.



Préstamos Inmediatos

Cubrir gastos fijos es el objetivo de este crédito ya que el usuario puede manejarlo mensualmente por el monto pequeño que es requerido.

Características Solicitud vía internet Se utilizan para cubrir una eventualidad Se dispone del dinero en minutos. Estar en el ASNEF no implica una respuesta negativa a la solicitud Este tipo de crédito se mueve mucho con cantidades inferiores a 500 euros, pero van desde 50 a 1000 euros.

Requisitos Ser mayor de edad y tener un contrato laboral activo al momento de solicitar el préstamo.



Préstamos Urgentes

Cuando se necesita un monto exacto para cubrir eventualidades este tipo de crédito es el más acertado.

Características Solicitud vía internet Se utilizan para cubrir una eventualidad Respuesta inmediata a la solicitud simplificada y se notifica vía email. Estar en el ASNEF no hace peso al momento de solicitar el producto. Este tipo de crédito se mueve mucho con cantidades inferiores a 300 euros, pero van desde 50 a 1000 euros.

Requisitos Ser mayor de edad y tener un contrato laboral activo al momento de solicitar el préstamo. Conexión a internet para realizar el proceso.



Préstamos sin Interés

Una opción altamente atractiva para quienes se interesan en iniciarse en el mundo de los créditos personales para financiar sus gastos.

Características Solicitud vía internet Se utilizan para cubrir una eventualidad, gastos pequeños, etc. Respuesta inmediata, solicitud simplificada. Estar en el ASNEF no implica negativa de solicitud. Este tipo de crédito se mueve mucho con cantidades inferiores a 300 euros y deben ser devueltos en 30 días, en su mayoría se piden menos de 100 euros para cubrir gastos menores.

Requisitos Ser mayor de edad. Tener documentación sobre el empleo actual. Conexión a internet para realizar el proceso.



Préstamos rápidos

Cuando se tiene aval suficiente para avanzar a una cantidad mayor se puede optar por un crédito rápido.

Características Solicitud vía internet Montos de capital otorgado de 300 a 75000 euros Se dispone del dinero en las siguientes 48 horas a la solicitud. Estar en el ASNEF no implica una respuesta negativa a la solicitud El crédito debe ser devuelvo en un máximo de 60 días. Este tipo de crédito se mueve mucho con cantidades inferiores a 1000 euros.

Requisitos Ser mayor de edad y tener un contrato laboral activo al momento de solicitar el préstamo. Documentación básica para respaldar la solicitud.