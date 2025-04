Tipos de Dolores de Cabeza y sus riesgos

Los dolores de cabeza son una dolencia común, pero es importante conocer los diferentes tipos y cuándo pueden indicar un problema de salud más serio. Se clasifican principalmente en dos categorías: primarios y secundarios.

Dolores de Cabeza Primarios

Estos son dolores de cabeza que no son causados por otra condición médica. La propia cefalea es la principal dolencia. Los tipos más comunes incluyen:

Cefalea tensional: Es el tipo más común. Se siente como una presión o tensión constante alrededor de la cabeza, a menudo descrita como una banda apretada. Generalmente es de intensidad leve a moderada y no empeora con la actividad física.

Migraña: Se caracteriza por un dolor pulsátil intenso, generalmente en un lado de la cabeza, aunque puede afectar ambos lados. A menudo se acompaña de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Algunas personas experimentan un «aura» antes o durante la migraña, que puede incluir alteraciones visuales (como luces parpadeantes o líneas en zigzag), hormigueo o debilidad.

Cefalea en racimos (o «en brotes»): Son dolores de cabeza muy intensos que ocurren en «racimos» o series, con ataques que duran de minutos a horas y pueden repetirse varias veces al día durante semanas o meses. Se localizan típicamente alrededor de un ojo y se acompañan de síntomas como enrojecimiento ocular, lagrimeo, congestión nasal y agitación.

Otras cefaleas primarias: Existen otros tipos menos comunes como la cefalea por esfuerzo, la cefalea asociada a la actividad sexual, la cefalea hípnica (que despierta a la persona por la noche), entre otras.

Peligros de las cefaleas primarias: Aunque en sí mismas no son causadas por otra enfermedad, las migrañas severas y frecuentes pueden ser muy incapacitantes, afectando significativamente la calidad de vida de una persona. La cefalea en racimos es extremadamente dolorosa y puede ser muy perturbadora. El uso excesivo de analgésicos para tratar las cefaleas primarias puede llevar a la cefalea por abuso de medicación, un tipo de cefalea secundaria que se vuelve crónica y difícil de tratar.

Dolores de Cabeza Secundarios

Estos dolores de cabeza son síntomas de otra condición médica subyacente. Pueden ser causados por una amplia variedad de factores, algunos de los cuales pueden ser graves:

Problemas vasculares: Hemorragia subaracnoidea: Sangrado entre el cerebro y las membranas que lo cubren. Se presenta con un dolor de cabeza súbito e intenso, a menudo descrito como «el peor dolor de cabeza de mi vida». Es una emergencia médica. Accidente cerebrovascular (ACV): Interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. El dolor de cabeza puede ser un síntoma, acompañado de debilidad, dificultad para hablar, problemas de visión, etc. También es una emergencia médica. Disección arterial: Desgarro en la pared de una arteria del cuello o del cerebro. Puede causar dolor de cabeza, dolor de cuello y otros síntomas neurológicos. Aneurisma cerebral: Debilitamiento y abultamiento de un vaso sanguíneo en el cerebro que puede romperse. Hipertensión maligna: Presión arterial extremadamente alta que puede causar dolor de cabeza severo. Requiere atención médica inmediata.

Infecciones: Meningitis: Inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Causa dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, fiebre, náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz. Es una emergencia médica. Encefalitis: Inflamación del cerebro. Puede causar dolor de cabeza, fiebre, confusión, convulsiones. También es una emergencia médica. Sinusitis: Infección de los senos paranasales que puede causar dolor y presión en la cara y la cabeza.

Traumatismos craneoencefálicos: Una lesión en la cabeza puede causar dolor de cabeza inmediato o que se desarrolle días o semanas después (cefalea postraumática).

Tumores cerebrales: Aunque no siempre causan dolor de cabeza, un tumor en el cerebro puede ejercer presión y provocar cefalea, a menudo acompañada de otros síntomas neurológicos como debilidad, cambios en la visión o convulsiones.

Otras causas: Glaucoma agudo de ángulo cerrado, abstinencia de cafeína, monóxido de carbono, algunos medicamentos, entre otras.

Peligros de las cefaleas secundarias: El peligro radica en la condición subyacente que está causando el dolor de cabeza. Algunas de estas condiciones pueden ser potencialmente mortales o causar daño neurológico permanente si no se tratan rápidamente.

Signos de Alarma de un Dolor de Cabeza (Cuándo buscar atención médica de inmediato):

Es crucial estar atento a ciertos signos y síntomas que acompañan un dolor de cabeza y que podrían indicar una causa secundaria grave:

Dolor de cabeza súbito e intenso («en trueno»): Que alcanza su máxima intensidad en segundos o minutos.

El «peor dolor de cabeza de mi vida».

Dolor de cabeza acompañado de: Fiebre y rigidez de cuello. Cambios en la visión (visión doble, borrosa, pérdida de visión). Debilidad, entumecimiento o dificultad para mover alguna parte del cuerpo. Dificultad para hablar o entender. Pérdida de equilibrio o coordinación. Confusión o alteración del estado mental. Convulsiones. Vómitos sin una causa clara.

Dolor de cabeza después de una lesión en la cabeza.

Empeoramiento repentino de un patrón de dolor de cabeza crónico.

Dolor de cabeza que empeora progresivamente en frecuencia o intensidad.

Dolor de cabeza que aparece con el esfuerzo, la tos o los cambios de postura.

Primer dolor de cabeza de intensidad significativa en personas mayores de 50 años.

Antecedentes de cáncer o sistema inmunitario debilitado.

En resumen, la mayoría de los dolores de cabeza son primarios y, aunque pueden ser molestos e incluso debilitantes, rara vez son peligrosos para la vida. Sin embargo, es fundamental estar consciente de los diferentes tipos de dolores de cabeza y, especialmente, de los signos de alarma que podrían indicar una condición secundaria grave que requiere atención médica inmediata. Ante cualquier duda o preocupación, siempre es mejor consultar con un profesional de la salud.

