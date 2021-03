Tips efectivos para ahorrar Agua

La campaña ambiental Cada Abeja Cuenta promueve consejos para mejorar el consumo del agua

Hay que tener especial cuidado en la manera cómo usamos el agua, ya que al tener un consumo adecuado, ayudamos a proteger el medio ambiente, contribuir a que exista vida en el planeta y también podemos ahorrar en la factura del servicio.

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la importancia del vital líquido. A pesar de ser renovable, el agua es un recurso limitado, por eso es fundamental evitar su despilfarro. Si algún día el agua se acaba, habría consecuencias irreversibles para la humanidad y ya no habría vida en el planeta.

Para hacer más eficiente tu consumo del agua, sigue las siguientes recomendaciones:

Cierra el grifo. Cada vez que cepilles tus dientes, te laves las manos, y hasta te afeites, puedes optimizar el consumo del agua, si mantienes el grifo cerrado para no desperdiciar el líquido.

Dúchate rápido. Olvídate de los largos baños. Cuando te duchas, consumes menos agua que cuando utilizas la bañera, y mientras menos tiempo te demores en la ducha, menos agua gastarás.

Aprovecha la lluvia. Si tienes oportunidad de poner recipientes en el techo de tu casa o en el jardín, hazlo. Con el agua recolectada de la lluvia, puedes regar tus plantas, limpiar el piso o lavar tu carro.

Instala reductores en los grifos. Como su nombre lo indica, los reductores te ayudan a reducir la cantidad de agua que sale de los grifos. También existen ahorradores de agua que se pueden instalar en la taza del baño.

No uses mangueras. Cuando necesites limpiar el piso o lavar el carro, piensálo dos veces antes de usar una manguera. Es mejor hacer estas actividades con un recipiente lleno de agua, ya que una manguera abierta puede gastar 700 litros de agua por hora, en promedio.

Repara las fugas. Revisa cada cierto tiempo los grifos y tubos de los baños y la cocina en tu hogar, para reparar las indeseables fugas de agua, que con el tiempo también te hacen perder dinero.

Lava eficientemente. Usa la lavadora cuando ya tengas una carga completa de ropa sucia y no solamente con algunas prendas. Acostumbra a programar el ciclo corto o exprés. Además de agua, también ahorrarás consumo eléctrico.

No encierres a tus mascotas. Los animales domésticos, como perros y gatos, pueden aburrirse y/o ponerse nerviosos cuando los dejan encerrados en los baños. Por esta razón, muerden mangueras o tuberías, lo cual podría inundar tu casa.

La campaña ambiental Cada Abeja Cuenta, liderada por la agencia Avant Garde RP, adelanta preparativos para el Primer Foro Cada Abeja Cuenta, que se realizará en el mes de mayo de 2021, con motivo del Día Mundial de las Abejas.

