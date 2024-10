¿Tu viaje es muy largo? aquí tenemos tips para dormir en Aeropuertos.

¿Preocupado porque tu vuelo de conexión tardará más de seis horas o incluso un día para salir? Conoce los puntos básicos para sobrevivir a los largos viajes.

La fatiga en largos viajes obliga muchas veces a tener que buscar un lugar en el cuál descansar, pero ¿por qué gastar en una habitación de hotel que se usará sólo un par de horas cuando se tiene mucho espacio en los aeropuertos?

Dormir en aeropuertos ya no es sólo para el joven mochilero. Hoy en día, encontramos viajeros de todas las edades y niveles de ingresos tendidos en el suelo de los aeropuertos de alrededor del mundo.

Los tips se han formado de una comunidad de viajeros que desde hace casi 14 años ha estado compartiendo sus experiencias para dormir en aeropuertos.

1. Siempre ten un plan B:

Debes saber que en la mayoría de los aeropuertos está prohibido dormir en el suelo y las sillas de las salas de espera no están adaptadas para ello.

Por lo que si llega un guardia a preguntarte qué haces ahí o va directo a quitarte, considera que se está corriendo un riesgo.

2. Kit indispensable:

Antifaz, tapones para los oídos, agua y algún dulce, algo para leer, alarma, almohada, toallas desinfectantes, papel y pomada Vick Vaporub para engañar malos olores.

3. Busca el lugar adecuado:

Debido a las restricciones puede que tengas que hallar un lugar “oculto”. Detrás de los mostradores, debajo o detrás de las sillas.

La mejor fuente de información será alguna persona de seguridad o personal del aeropuerto o de alguna aerolínea, siempre que se sea amable se puede obtener el dato.

4. Zonas de llegada:

De acuerdo con estos viajeros las salas de arribo son mucho mejor para descansar que las de salida, pues las personas esperan horas para su vuelo de salida y en las llegadas sólo pasan directo a la banda de equipaje.

5. Cuando dormir es imposible:

No olvides tu kit y puedes recurrir a tu libro o revista para leer y música

6. Aparenta:

Aún cuando duermas regularmente en aeropuertos actúa como si fuera la primera vez. Actua como si realmente no quisieras estar ahi pero no hay nada que puedas hacer.

7. Seguridad:

Si estás viajando sólo asegúrate de mantener contigo en todo momento tu equipaje, amárralo a ti si es necesario.

8. Viste para la ocasión:

Lleva ropa cómoda y caliente.

9. Pasajero varado:

Algunos aeropuertos cuentan con zonas especiales para estos viajeros. Puedes aprovechar y revisar la lista de sitios que cuentan con estas zonas en la página.

10. Diviértete y comparte tu experiencia:

La guía para dormir en aeropuertos les pide a todos los viajeros que usen sus consejos, se relajen y tengan dulces sueños.

¿Tu viaje es muy largo? aquí tenemos tips para dormir en Aeropuertos was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.