Tito Nieves lanza «No Soy» junto a Norbert Vélez

Miami, FL, .- (@MinayaPR) El mundialmente premiado salsero boricua Tito Nieves está de estreno con su nuevo sencillo “No Soy” junto a Norbert Vélez, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

El tema fue compuesto por Edgardo y Omar Cordero, con arreglos musicales de Ramón Sánchez y producido por Tito Nieves Creation, Inc.

«La canción trata de esas personas que no son detallistas, pero aman intensamente» explica el artista que se mantiene entre los artistas más destacados del género tropical.

Norbert Vélez se dio a conocer mundialmente por su participación el el dueto NG2 donde se destacó y desarrolló como compositor, productor y arreglista y desde el 2019 emprende su proyecto “Sesiones Desde La Loma” el cual es productor y funge como animador del programa que tanto ha cautivado a la audiencia.

El vídeo oficial contó con la participación del influencer Radel Ortiz y Celibelle López. El mismo fue filmado en Orlando, Florida bajo la dirección de Freedom Films, producido por Janette Nieves & Tito Nieves Creation, Inc.

Luego de su último estreno “Señora” con miles de visualizaciones en youtube, Tito Nieves quiere impulsar a la juventud en el género de la salsa.

Reconocido como uno de los salseros más importantes del mundo, Tito Nieves sigue celebrando más de 45 años de carrera con nuevos éxitos, convirtiéndose en una leyenda viva de la salsa.

Comenzó su carrera en los 70s cantando junto a Orquesta Cimarrón, Conjunto Clásico, Héctor Lavoe y luego como solista creando grandes hits como «Fabricando Fantasías», «I Like It Like That», «De Mí Enamórate» y más.