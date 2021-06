Tito Puente Jr Celebra En Grande El Vigésimo Aniversario De Su Padre

Miami FL, 4 de junio 2021.- (@MinayaPR) Tito Puente Jr. le hace un gran homenaje a su padre Tito Puente con el álbum «The King And I» y su primer sencillo titulado «20 Años» tema inédito escrito, producido y arreglado por Marlow Rosado que se encuentra disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales bajo el respaldo de sello Doral Music con la distribución de JN Music Group.

«La idea fue hacer un álbum con artistas que participaron con mi padre y que aún están vivos, cada uno tocó en el disco o cantaron. Además se aprovechó la ocasión para hacer un vídeo testimonial de las experiencias vividas junto al mi mentor» expresó su hijo.

«20 Años» cuenta con un vídeo musical rodado en Miami y dirigido por los venezolanos David Parra y Armando Añez junto a su equipo, y en el mismo participan José Alberto «El Canario», Frankie Negron, Domingo Quiñonez y Michael Stuart.

En este tema se revive un solo de timbal de Tito Puente gracias a la magia de la producción y mezcla, logrando un momento emotivo, y además incluye su participación en vídeo mediante la tecnología.

El álbum que estará disponible a partir del 24 de junio, contiene el primer tema titulado «Es niña y Señora», grabado por Miguel Ángel Barcasnegras también conocido como “Meñique”, cantante de salsa panameño, quien cantó con Tito en los años 70, y actualmente tiene 87 años.

«Le hicimos el tema en el mismo tono grabado para la época. Nos recibió en Orlando, y en la cabina de grabación lo hizo de principio a fin sin problema alguno, voz nítida y clara sin efectos» expresó su productor Marlow Rosado.

