Tito Puente vive en nuevo álbum de su hijo

Tito Puente Jr. trae de regreso al Rey del Timbal en su álbum «The King and I» dirigido por Marlow Rosado

Miami FL, 24 de junio de 2021.- (@MinayaPR) Tito Puente Jr. rinde el máximo tributo a su padre, la leyenda Tito Puente con el álbum «The King And I» disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales bajo la dirección del multiganador de GRAMMY® Marlow Rosado y la producción de Doral Music Group y la distribución de JN Music Group*.

De esta producción ya se conocía su primer sencillo titulado «20 Años» tema inédito escrito, producido y arreglado por Marlow Rosado, quien además es el productor del álbum en conjunto con el veterano en la industria Ángel Carrasco.

El álbum, contiene once canciones que van desde «Es niña y Señora», grabado por Miguel Ángel Barcasnegras también conocido como “Meñique”, cantante de salsa panameño, quien cantó con Tito en los años 70, y actualmente tiene 87 años.

«La idea fue hacer un álbum con artistas que participaron con mi padre y que aún están vivos, cada uno tocó en el disco o cantaron. Además se aprovechó la ocasión para hacer un vídeo testimonial de las experiencias vividas junto al mi mentor» expresó su hijo.

Otro de los temas presentes en la producción son «El Rey del Timbal», donde participan Sheila Escovedo, conocida por su nombre artístico Sheila E, cantante estadounidense de origen latino, baterista y percusionista, cuyos colaboradores notables incluyen a Prince, Billy Cobham, Lionel Richie, George Duque, Ringo Starr, Gloria Estefan, Jennifer López, Beyoncé, Hans Zimmer y Kanye West.

También participa Peter Michael Escovedo, percusionista estadounidense de jazz latino, de origen mexicano. Ambos le rinden gran tributo a la canción mas emblemática de Tito Puente «El Rey del Timbal» pero en remix.

«Déjenme Soñar» es otro de los temas que dice presente en esta producción, grabado originalmente por Tito Puente en un disco llamado «Número 100». En la época lo cantó el gran salsero Tony Vega, y actualmente lo vuelve a regrabar en esta producción de aniversario.

«Oye como va», no podía faltar a la invitación, y el encargado de interpretar este tema es Michael Stuart Carrión, cantante de salsa y actor estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

También «Pa’ los rumberos», lo interpreta Domingo Quiñonez. En Picadillo, le coloca el solo de trompeta Humberto Ramírez, mientras que en «Hong Kong Mambo», toca la marimba el hermano de Tito Puente.

«The King and I»:

1. «20 Años» – Tito Puente Jr. Ft. José Alberto «El Canario» / Frankie Negron / Michael Stuart / Domingo Quiñonez

2. «Salsa Na’ Ma» – Tito Puente Jr. Feat. José Alberto «El Canario»

3. «El Rey del Timbal» – Tito Puente Jr. Feat. Sheila E

4. «Niña y Señora» – Tito Puente Jr. Feat. Meñique

5. «Pa’ Los Rumberos» – Tito Puente Jr. Feat. Domingo Quiñonez

6. «El Bribon del Aguacero» – Tito Puente Jr. Feat. Yolanda Duke

7. «Hong Kong Mambo» Tito Puente Jr. Feat. Ronnie Puente

8. «Déjame Soñar» – Tito Puente Jr. Feat. Tony Vega

9. «Oye Como Va» – Tito Puente Jr. Feat. Michael Stuart

10. «Picadillo» – Tito Puente Jr. Feat. Humberto Ramírez

11. «El Rey del Timbal» Remix – Tito Puente Jr. Feat. Sheila E & Pete Escobedo

