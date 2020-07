TITO RODRIGUEZ DEBUTA EN LA OCTAVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS PEPSI MUSIC

El artista llanero obtuvo su primera nominación con el videoclip “El Inmigrante”

Los Premios Pepsi Music vuelven mucho más fuertes en su 8va edición, y es que la gala que premia a lo mejor del talento venezolano ya dio a conocer a su nominados la noche del 09 de julio a través de su web oficial, donde el joven Tito Rodríguez debuta con su primera nominación en la categoría MEJOR VIDEO LLANERO DEL AÑO, con “El inmigrante”, su primer tema promocional.

– “Me siento contento por esta nominación y le agradezco a mi equipo de trabajo, y a la Academia por apoyar y considerar mi música para esta edición. Por supuesto Dios y mi familia son pieza fundamental de este logro”, afirmó el artista.

“El inmigrante”, autoría y producción de Iván José, cuenta con una pieza audiovisual rodada en los hermosos llanos del estado Barinas, producido por Cinematic Studio, bajo la dirección de Alexis Unda y Oliver Paredes.

En la actualidad, Tito asume el llamado a cuarentena en familia sin detener la promoción de su trabajo musical. Distintos medios de comunicación nacional e internacional han disfrutado de su propuesta musical. El tema empieza hacerse del gusto de todos los entendidos del género folclórico y a posicionarse en las distintas carteleras musicales ganando respeto y aceptación.

Para disfrutar del videoclip de El Inmigrante