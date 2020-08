TITO RODRIGUEZ LE CANTA AL CORONAVIRUS

El joven artista criollo estrena “ni es polilla ni es jején”, tema dedicado a la pandemia

“Ni es polilla ni es jején” es el nuevo tema promocional de Tito Rodríguez, un tema jocoso y particular que a ritmo de golpe llanero llega para refrescar las estaciones de radio del país y las plataformas digitales.

Con letra y música del cantautor Ivan José, y el acompañamiento musical de Neptalí Peroza y la agrupación mastrantal, “Ni es polilla ni es jején” se pasea por todas las situaciones que nos ha tocado vivir bajo el confinamiento obligatorio que ha causado la pandemia.

– “Esta sátira refleja mis primeros 80 días de aislamiento preventivo, donde, así como descubrí nuevos talentos o no deje de trabajar en mi música, también me vi afectado por la monotonía y el tedio que produce el encierro. En casa ya hicimos parrillas, vimos películas, jugamos dominó y seguimos aprendiendo de esta nueva normalidad, mientras esperamos la cura que nos permita volver a nuestra ritmo de vida habitual”, comenta el joven artista llanero.

Tito se mantiene trabajando en su internacionalización con su primer tema “El Inmigrante”, tema que le ha hecho merecedor de muchas satisfacciones profesionales. El tema continúa adueñandose del gusto de todos los entendidos del género folclórico y a posicionarse en las distintas carteleras musicales ganando respeto y aceptación de todo aquel que disfruta de su propuesta musical.

Actualmente, el artista portugueseño debuta como nominado en la 8va edición de los Premios Pepsi Music por la categoría VIDEO LLANERO DEL AÑO, mientras continúa grabando los nuevos temas de su primera placa discográfica.

Para seguir cada paso de Tito Rodríguez puedes seguirlo en las redes sociales como @titorodriguezmusic y en la www.titorodriguezmusic.com

TITO RODRIGUEZ LE CANTA AL CORONAVIRUS was last modified: by

En : Notas de Prensa