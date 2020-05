Tito Rodríguez se afianza con “El Inmigrante”

El cantante venezolano rompe las fronteras con su primer sencillo promocional.

Proveniente de una dinastía de músicos y cantautores importantes dentro de nuestro pentagrama nacional, llega Tito Rodríguez, un joven portugueseño que ya suena con contundencia en medios de comunicación nacional y los llanos colombianos con apenas su primer tema promocional.

Hijo de Tito Ramón Rodríguez «El abogado de la música llanera» y Darvis Fernández, reconocidos cantantes festivaleros recios de los años 80 y principios de los 90. Talento heredado de sus padres, ya que desde muy pequeño se alza con los primeros lugares de festivales escolares y con otros reconocidos como “Cantaclaro” y “Gabancito de oro”.

– “Mi familia es pieza fundamental en mi vida y de esa influencia musical que ha alimentado mi ADN criollo”. Crecí a ritmo de tonadas, pasajes y joropos, escuchándolos componer con un cuatro, ensayando y viéndolos en tarima, sin notar que me heredaban su más preciado legado: la música y el amor por Venezuela”, comenta el joven cantautor.

“El inmigrante”, autoría y producción de Iván José, cuenta con el acompañamiento musical de “La Otra Banda” del maestro Joseíto Hernández y coros de Yvanna Rodríguez. Además viene acompañado por una pieza audiovisual rodada en los hermosos llanos del estado Barinas, producido por Cinematic Studio, bajo la dirección de Alexis Unda y Oliver Paredes.

– “Este tema es un canto solidario con mis paisanos venezolanos que sufren este inhumano proceso, especialmente con aquellos que siguen anhelando regresar a Venezuela y estar con sus familiares”, expresó el joven interprete.

En la actualidad, Tito asume el llamado a cuarentena en familia sin detener la promoción de su trabajo musical. Distintos medios de comunicación nacional e internacional han disfrutado de su propuesta musical. El tema empieza hacerse del gusto de todos los entendidos del género folclórico y a posicionarse en las distintas carteleras musicales ganando respeto y aceptación.

