Miami, FL, .- (@MinayaPR) «El Más Loco de To'», Tito Swing, debuta con su vídeo “Amor Imposible” en varios canales de tv y además en el canal oficial de Sueños Records, la empresa discográfica que lo respalda.

La canción habla de un amor que no se pudo concretar, que tuvo mucha importancia en la vida y se extraña demasiado su ausencia.

El artista expresa todo su arte en el ritmo y en la letra con el objetivo de que su público pueda identificarse en otra de sus facetas.

“A Otro Nivel” es el el nuevo álbum de este artista dominicano, el cual es sin duda alguna uno de los principales exponentes del nuevo fenómeno musical del merengue urbano; incluso obteniendo una nominación al prestigioso premios Casandra 2010 en la categoría “Revelación del Año”.

Wilda Diaz, CEO de Sueños Records, manifiesta su apoyo a este exponente que sigue ganando terreno en la industria tropical y además sigue expandiendo su música por diferentes países como México y Centroamérica.