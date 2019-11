TNT EMITIRÁ LA 20° ENTREGA DE LOS LATIN GRAMMY

Este jueves 14 de noviembre, a las 9:00 p.m. será la transmisión en vivo de la ceremonia, cuya cobertura exclusiva se iniciará a las 07:30 p.m., con la llegada de los artistas al MGM Grand Garden de Las Vegas.

Los premios buscan entregar un reconocimiento a lo mejor de la música latina que haya destacado durante el último año.

Lety Sahagún y Rafa Sarmiento estarán desde la alfombra roja.

La música latina está de fiesta con la 20ª entrega de los Latin Grammy®, la ceremonia que premia a los mejores intérpretes, canciones y álbumes de la última temporada. La gala de premiación se realizará el jueves 14 de noviembre y será transmitida, en vivo, por TNT, a las 09:00 p.m..

Un poco antes, a las 07.30 p.m., Lety Sahagún y Rafa Sarmiento estarán desde la alfombra roja con entrevistas a los distintos artistas que vayan arribando al MGM Grand Garden de Las Vegas. La cobertura exclusiva finalizará con la retransmisión de la velada, en TNT Series, inmediatamente después de finalizado el show.

La 20ª entrega de los Latin Grammy® tiene como favoritos a Alejandro Sanz (8), Rosalía (5), Andrés Calamaro, Fonseca, Juan Luis Guerra y Tony Succar (4), quienes se presentan con la mayor cantidad de nominaciones.

Uno de los premios más codiciados es el que corresponde al Álbum del Año, que en esta ocasión tiene como aspirantes a Paula Arenas (Visceral), Rubén Blades (Paraíso Road Gang), Andrés Calamaro (Cargar la suerte), Fonseca (Agustín), Lu is Fonsi (Vida), Rosalía (El mal querer), Alejandro Sanz (#ELDISCO), Ximena Sariñana (¿Dónde bailarán las niñas?), Tony Succar (Más de mí) y Sebastián Yatra (Fantasía).

En la categoría Canción del Año, la disputa estará entre Calma (Pedro Capó), Descontruçao (Tiago Iorc), El País (Rubén Blades), Kitipun (Juan Luis Guerra), Mi Persona Favorita (Alejandro Sanz y Camila Cabello), No Tengo Nada (Alejandro Sanz), Quédate (Kany García y Tommy Torres), Querer Mejor (Juanes y Alessia Cara), Un Año (Sebastián Yatra y Reik) y Ven (Fonseca).

Los nuevos intérpretes también tienen galardón asegurado para festejar a quienes hacen sus primeras armas en la música. El premio al Mejor Nuevo Artista saldrá de entre Aitana, Burning Caravan, Cami, Fer Casillas, Chipi Chacón, Elsa y Elmar, Greeicy, Juan Ingaramo, Paulo Londra y Nella.

Los Latin Grammy® realizan cada año un reconocimiento a lo mejor de la música latina más destacada del último año, incluidos artistas y creaciones, en un período de elegibilidad que va del 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019.

