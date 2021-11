Todo listo en Tolón Fashion Mall para el Black Friday

Por tercer año consecutivo, el mall estará realizando su viernes de rebajas y descuentos también conocido como “Black Friday”, el próximo viernes 26 de noviembre.

Caracas, 18 de noviembre de 2021.- Una vez más el centro comercial Tolón Fashion Mall, operado por Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI), se estará uniendo al mundialmente conocido Black Friday, el venidero viernes 26 de noviembre, junto a todos sus aliados comerciales que nuevamente estarán participando en este evento.

Es la oportunidad perfecta para los visitantes, quienes podrán conseguir los mejores descuentos y una variedad de opciones para realizar sus compras que, seguramente incluyen los regalos navideños que ya se avecinan.

Quienes acudan ese día al mall estarán recibiendo un descuento en la tarifa del estacionamiento, solo con presentar en la taquilla de pago el ticket de compra realizada en cualquiera de los locales comerciales; lo visitantes que usen la aplicación Pago Directo también disfrutarán de un descuento que aplicará solo en Tolón Fashion Mall.

El Black Friday o viernes de descuentos, recibirá a los visitantes bajo las estrictas medidas de bioseguridad que el centro comercial viene implementando desde los inicios de la pandemia en todos sus espacios y eventos, con la finalidad de garantizar ser un mall seguro para realizar sus compras y ofrecer la mejor experiencia y entretenimiento.

Los viernes de rebajas anteriores fueron un éxito y este Black Friday 2021 no será la excepción.

La invitación es desde ya para que ingresen a las redes sociales de Tolón Fashion Mall: Tolón Oficial @tolon_fm @tolon_fm y visitar su sitio web: www.cctolon.com, para que comiencen a ver las promociones y descuentos que las marcas ya tienen planificadas para ese gran día.

