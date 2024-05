Todo listo para El Macizo Race Bike Marathon

(XTX Latam Agency) En cuenta regresiva para la mayor cita deportiva del año, el próximo sábado 8 de junio se estrena el Macizo Race Bike Maratón, el mayor evento de ciclismo de montaña, que dejará huella en el estado Bolívar, con miras a convertirse en referente del XCM en toda Venezuela.

Elvis Martínez, integrante de Suela a Fondo, coorganizador del evento deportivo, señaló que se tendrá una nueva modalidad de ciclismo todo terreno en la cual, dos personas realizarán un recorrido de más de 80 kilómetros en La Pradera Bike Park, ubicada en las afueras de San Félix, cercanía al peaje hacia Upata.

En esta cita deportiva participarán ciclistas de todo el suroriente del país, ya que distintas duplas competirán por una premiación en metálico, dentro de un escenario que reivindica a los campeonatos de retos del estado Bolívar, por las grandes pruebas de exigencia de largo aliento como lo fueron “Reto Sin Fronteras” y “Reto Angostura” entre otras.

Por ello, Macizo Race busca rescatar estas carreras para ofrecer una nueva experiencia a la comunidad biker de Ciudad Guayana.

Rommel González, presidente de XTX Latam Agency, manifestó que es importante retomar la montaña y reactivar los XCM atraerá la participación nacional. “Para que nos den una carrera nacional de esta modalidad y poder participar en el staff de calendario que se requiere, Guayana lo tuvo y lo queremos retomar”.

Apuntó que de acuerdo a las condiciones del terreno y su grado de dificultad es importante mantenerse hidratados puesto que el recorrido cuenta con una buena altimetría.

“Se nos presenta una altimetría acumulada en los 80 kilómetros alrededor de los 1.500 metros y el nivel de humedad sumado a la temperatura hace que se presente un recorrido sumamente exigente”, recalcó.

En este orden de ideas, resaltó que los corredores no pueden desatender la hidratación porque jugará un papel fundamental durante la ejecución de la carrera, para que no baje el rendimiento de los participantes.

De igual forma, Leonardo Roa, vicepresidente de la Asociación de Ciclismo del estado Bolívar, manifestó sentirse complacido porque se reabra el circuito de Bike Marathon en Bolívar, destacando que con el evento se da además, la oportunidad de recorrer el mejor paisaje selvático de Guayana.

XTX Latam Agency, Suela a Fondo y todos los aliados, están comprometidos con cada detalle alusivo a la carrera. Para ampliar la información se puede ingresar a la página web: macizorace _com.

Las inscripciones siguen abiertas. Y se estarán disputando las categorías: Open Masculino, Open Mixto, Máster Masculino, Máster Mixto, Gran Máster Masculino, Gran Máster Mixto, E-Bike y Open Juvenil Invitacional. Si no cuentas con una dupla, entonces tienes la opción de participar con la nueva categoría Open Finisher Individual, que se abrió por petición del público.

