Todo lo que debes conocer de artículos de limpieza

Los artículos de limpieza son básicos para la higiene y aseo de cualquier casa, oficina, taller y escuela. Encontrar productos que te garanticen los mejores cuidados es muy sencillo, siempre y cuando sepas en dónde conseguirlos.

Actualmente existe una extensa variedad de estos para todo tipo de lugares y varían dependiendo su diseño, precio y calidad. Conseguirlos mejorará las condiciones de donde te encuentres y garantizará un lugar libre de gérmenes.

En esta nota descubrirás las ventajas de adquirir artículos de limpieza en oferta, así como los principales productos que debes considerar en tu siguiente compra. ¡Conócelos a continuación!

¿Qué artículos de limpieza debes priorizar?

A la hora de comprar este tipo de productos es común no saber cuáles son los que vale la pena llevar a tu casa, por lo que hacer una lista de prioridades es fundamental para realizar una buena compra.

Gel antibacterial

¿No cuentas con agua para lavar tus manos? El gel antibacterial es una excelente opción para sustituir el agua y jabón en estos casos, gracias a la reducción de bacterias y virus en un 97 %.

Otro factor importante en su compra es la rapidez de acción. En tan solo treinta segundos conseguirás una desinfección total como si hubieras tenido dos minutos de lavado de manos con agua.

Una porción suficiente de gel antibacterial hará la diferencia en desinfección, ya que varias oficinas y escuelas reportan aproximadamente un 24% menos de enfermedades por el uso de artículos de limpieza.

Botes de basura

Tener varios de estos contenedores no solo es muy práctico, sino necesario para mantener limpios tus espacios y evitar la proliferación de malos olores e incluso plagas.

Existen diferentes modelos en el mercado, como los botes de basura inteligentes que detectan el movimiento cerca de la tapa y se abren, lo que facilita su uso. Por lo general, estos botes cuentan con diseños aptos para cualquier lugar y con una increíble calidad por lo que son duraderos y confiables.

También hay modelos más tradicionales y de menor precio como los que tienen un pedal y tapa basculante. Sus diseños son clásicos y cuentan con la ventaja de ser muy resistentes por su fabricación metálica o de plástico.

Dispensador de toallas desechables y papel higiénico

Otros artículos de limpieza que hacen la diferencia son los dispensadores de toallas desechables y de papel higiénico, ideales en baños de oficina y escuelas.

Sus beneficios radican en el control de la cantidad de papel que vas a utilizar, evitando el derroche y desperdicio del producto y, por otro lado, al estar protegido por el plástico no se moja, ni cae al piso, reduciendo el contacto con agentes bacterianos que provocan enfermedades.

Lo mejor es que sus diseños y colores son variados por lo que podrás darle un toque de estilo al baño de tu oficina sin ningún problema.

Dispensador de jabón

El dispensador es esencial en la desinfección y reducción al máximo de los gérmenes en tus manos. Existen modelos con diseños increíbles que funcionan para suministrar jabón en espacios donde transitan muchas personas o los clásicos que se usan en el hogar.

Algunos pueden prensarse en la pared del baño o la bañera, ya que también puedes agregarles shampoo y así evitar tener botellas de plástico que contaminen.

Por otra parte están los modelos que cuentan con boquillas, excelentes para colocarlos en la cocina, ya que facilita el suministro de jabón en todos tus platos sucios.

Purificador de aire

El purificador de aire es un dispositivo que sirve para eliminar elementos contaminantes del ambiente por lo que son muy prácticos y funcionales.

Ayudan a deshacerse del polen y ácaros por lo que se convierten en excelentes aliados en las personas con alergias y enfermedades respiratorias.

Encuentra los mejores artículos de limpieza para tu hogar, oficina o escuela y cuenta con la mejor higiene.