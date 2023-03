Todo sobre el pago del Bono El Buen Pastor, Cuanto se cobra y quién lo cobrará, un nuevo bono que ha sido anunciado por el poder ejecutivo en Venezuela.

¿Quienes cobraran el Bono el Buen Pastor?

Después de la reunión con el presidente de Venezuela, la organización de iglesias evangélicas de Venezuela se presume emitió un listado con un censo de la comunidad cristiana evangélica en el país y estos serán quienes lo cobren.

Este tipo de bonos se entrega por primera vez a una comunidad religiosa en Venezuela por lo que es algo innovador al respecto.

¿Cual es el monto a cobrar del Bono el Buen Pastor?

El Bono el Buen Pastor para la comunidad cristiana tiene un Monto de 330 Bs equivalente a $13,55 dólares americanos de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela que usted puede ver publicada aquí todos los días.

¿A través de que canal se podrá cobrar el Bono el Buen Pastor?

El usuario recibirá un mensaje a través de la mensajería de la plataforma Patria, de no recibirlo y sabiendo que potencialmente está en el censo que realizó la comunidad cristiana evangélica ingrese en la plataforma y verifique la sección donde debe aceptar el Bono para recibirlo y hacerlo efectivo.

