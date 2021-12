Todo sobre los aceites de CBD

Los aceites de CBD cada vez son más populares por todas las ventajas que otorgan. Si has oído hablar de ellos, y tienes curiosidad por saber más, aquí encontrarás las respuestas a tus preguntas. De esa manera, decidirás sabiamente si quieres comprarlos y hacer que formen parte de tu vida diaria.

Aceite CBD: ¿Es seguro?

El consumo de aceites de CBD es muy seguro, y esto es algo que avala la OMS. Esta organización, que es una autoridad en salud, declaró que diversos estudios revelan que no produce efectos secundarios. Por lo tanto, puedes ingerir la dosis que sea correcta para ti sin ninguna preocupación.

Esto no quiere decir que, si por error consumes más de lo necesario, enfrentarás consecuencias graves. En caso de que eso ocurra, simplemente sentirás pequeñas molestias, tales como pesadez o quizás fatiga. Bajo esas circunstancias, solo tendrás que esperar unas horas para que desaparezcan.

Quiénes pueden usarlo

Los aceites de CBD pueden ser usados por la mayoría de las personas, así que probablemente no seas la excepción. Te será de mayor provecho si sufres de problemas crónicos, trastornos en el sueño o fibromialgia. Igualmente te conviene usarlo si se te presentan muchos dolores fuertes constantemente.

Sirve incluso si esos dolores son ocasionados por diferentes enfermedades, y para casos de epilepsia y Alzheimer. Por no ser toxico, no producirá en tu organismo ninguna lesión o trastorno. Al no causar ningún tipo de efecto secundario, se convierten en un producto seguro para casi cualquier persona.

Contraindicaciones

Hasta este momento, y según las investigaciones más recientes, los aceites de CBD solamente están contraindicados para embarazadas o lactantes. Por lo tanto, si no estás en ninguna de esas dos condiciones, puedes usar estos productos con tranquilidad.

Al fin y al cabo, ya ha quedado claro que su consumo no supone ningún riesgo para el bienestar. Eso se debe a que el CBD nunca genera perjudiciales sensaciones embriagantes ni efectos secundarios. La misma OMS respalda esa opinión favorable y afirma que el CBD constituye un tratamiento seguro.

¿Qué dosis de aceites de CBD tomar?

La cantidad que hay en cada gota de CBD varía de acuerdo a la dosis especificada en determinado aceite. Existen desde opciones con 5% hasta dosis con más de 20%, y es importante saber elegir. Eso se debe a que dicho porcentaje va tener cierta influencia en los efectos que percibirás al ingerirlo.

A continuación se muestra una guía para tener claro cuál dosis se adapta tu caso y a lo que quieres lograr:

5%: Ideal si es la primera vez que probarás el CBD o eres un consumidor novato que apenas va empezando en esto.

Ideal si es la primera vez que probarás el CBD o eres un consumidor novato que apenas va empezando en esto. 10%: Adecuado en caso de que quieras liberar tu estrés, reducir tu ansiedad y sentir relajación durante el día.

Adecuado en caso de que quieras liberar tu estrés, reducir tu ansiedad y sentir relajación durante el día. 15%: Idóneo si ya conoces qué beneficios aportan estos aceites y buscas disminuir un dolor que te impide dormir. Igual funcionará si quieres luchar contra un post-trauma o un nivel alto de ansiedad.

Idóneo si ya conoces qué beneficios aportan estos aceites y buscas disminuir un dolor que te impide dormir. Igual funcionará si quieres luchar contra un post-trauma o un nivel alto de ansiedad. 20% o más: Indicado si necesitas sus propiedades medicinales con el propósito de prevenir o curar dolores crónicos. Con esta dosis ultra elevada combatirás inflamaciones intensas y síntomas de Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsia, desequilibrios neurológicos o Alzheimer.

Razones para usar aceite CBD

Existen varios motivos que podrían impulsarte a darle una oportunidad a los aceites de CBD. Algunas de las razones que han impulsado a otros a tomar esa buena decisión son:

Su capacidad para tratar distintas dolencias puntuales y enfermedades graves.

La carencia de efectos negativos secundarios que los llevan a ser productos seguros.

Su elevada calidad confiable que ha sido comprobada en el organismo.

La facilidad y la rapidez de su consumo diario mediante la absorción debajo de la lengua.

Los efectos antisépticos que logran producir gracias a sus propiedades.

La variedad de dosis disponibles para someterte a un tratamiento personalizado.

Cómo usar aceites CBD

A fin de darle un buen uso a los aceites de CBD, tienes que echar entre 1 gota o 2 gotas sobre una cuchara. Luego de eso, debes verterlo por debajo de tu lengua y esperar que este sea absorbido totalmente. ¿Por qué? Porque la lengua, en su parte baja, posee mucosas y vasos sanguíneos.

Si quieres conocer más al respecto puedes visitar esta página: https://www.happygardencbd.es/. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para decidirte por este producto tan beneficioso.

Ese hecho hará posible que se absorba de manera rápida el CBD y vaya hasta tu torrente sanguíneo. Se recomienda que no dejes que el aceite se gotee por la parte de arriba en la lengua. Además, tienes que evitar comer, fumar o tomar café si no han pasado 30 minutos luego de haber tomado las gotas del aceite.

Al asegurarte de eso, no habrá interrupción para que este sea completamente absorbido por tu torrente sanguíneo. Para empezar a usar esta clase de aceites tan beneficiosos, solo tienes que animarte a comprarlos. En Happy Garden colocamos a tu disposición diferentes dosis para que elijas la apropiada.

