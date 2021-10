Todos los tips que necesitas para buscar alquileres en Rocha

Para quienes estén buscando alquileres en Rocha, y no saben por dónde empezar, este artículo les va resultar interesante. Aquí encontrarán una especie de guía práctica con todo lo que se debe saber para conseguir un departamento o casa con éxito.

Se prestará atención especial a cuestiones como: por qué elegir alquileres en Rocha para vivir, qué propiedad elegir, y cuáles son los requisitos que se necesitan para cerrar un contrato de alquiler (en caso de ser la primera vez).

Elige Rocha, viví en el paraíso

Elegir alquileres en Rocha, es elegir vivir en un paraíso. Esta ciudad uruguaya tiene una diversidad de paisajes que complace diferentes gustos, como playas de arenas blancas, lagunas, sierras, en fin, todo para conectarse de manera auténtica con la naturaleza.

Respecto a las oportunidades laborales, esta hermosa ciudad posee una diversidad de actividades económicas, entre las cuales se destaca la pesca, la ganadería (la más importante del departamento) y el turismo.

También hay que resaltar la seguridad que disfrutan sus habitantes, pues es uno de los grandes atractivos de Rocha.

Por último y no menos importante, está la posibilidad de conseguir propiedades, sea departamentos o casas. De hecho, ingresando a portales de inmobiliarias como RE/MAX se puede conocer las opciones disponibles de manera práctica.

Casa o departamento

Foto.Unsplash

¿Es mejor vivir en una casa que en un departamento? Una pregunta difícil de contestar, es que ambas opciones o estilos de vivienda tienen mucho para ofrecer.

Pero, ya que se trata de alquilar una propiedad más no de comprarla, lo que va inclinar la balanza hacia una u otra será la cantidad de metros cuadrados y los gastos para su mantenimiento.

Cuándo es ideal una casa

Una casa es ideal cuando se necesita espacio extra, sea porque el núcleo familiar es grande, se está iniciando un proyecto y conviene ahorrarse el alquiler de un taller, e incluso para quienes desean darle una mejor calidad de vida a sus mascotas.

Cuándo elegir un departamento

Los departamentos por su parte, son más sencillos de mantener, y si se decora con los muebles adecuados hasta el más mínimo espacio será aprovechado.

Requisitos para alquilar

Como bien se sabe los alquileres son contratos que se suscriben entre dos partes (inquilino-propietario) el cual contempla o requiere la presentación de una serie de requisitos por parte del interesado, ellos son:

Cédula de identidad, en buen estado y

Recibo de sueldo o un certificado de ingresos (emitido por un escribano) de los últimos 3 meses.

No tener un historial deudor. Esta información se verifica en el clearing y es una manera que tienen los propietarios de evitarse dolores de cabeza futuros, asociados al pago del alquiler.

Presentar una garantía, la cual puede ser un título de propiedad o una póliza especial para alquileres. Esta última se tramita a través de una compañía de seguros.

Una seña. Es decir, un anticipo de dinero el cual equivale a la mitad del alquiler.

Vale destacar que estos requisitos aplican para alquilar casas o departamentos en todo el territorio uruguayo.

Consideraciones a tener en cuenta antes de alquilar

Buscar el lugar ideal para vivir es algo que no se puede tomar a la ligera, así que, si se está más que decidido, lo ideal es comenzar los trámites al menos 6 meses antes de la mudanza.

Este tiempo será más que suficiente para recorrer varias propiedades y reunir los requisitos anteriormente mencionados, así como, recorrer la mayor cantidad de departamentos posibles.

Respecto a las visitas de los inmuebles posibles a alquilar, lo que más importa es tomarse el tiempo de recorrer el lugar, pues, es la única oportunidad que se tiene para explorar la vivienda. No hay que tener temor de revisar a profundidad cada espacio, y hacer las preguntas que sean necesarias sobre la estructura.

Sobre la ubicación lo más aconsejable es chequear los alrededores para darse una idea de cómo será vivir en ese lugar.

