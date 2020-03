Dos semanas después de haber recibido el diagnóstico positivo para covid-19 en Australia, el actor Tom Hanks y su esposa, la actriz Rita Wilson, ya están de regreso en su casa. La pareja voló de regreso a su residencia en la ciudad de Los Ángeles completamente recuperados. Así lo publicó la plataforma de entretenimiento E! News.

Una fuente cercana a Tom Hanks confirmó al medio que los artistas ya se encuentran en su casa, luego de recuperarse del covid-19. Hanks y Rita Wilson estremecieron a Hollywood y al mundo al revelar que ambos habían dado positivo para el virus mientras se encontraban en Australia.

Era allí donde Hanks se encontraba filmando un nuevo proyecto sobre la vida de Elvis Presley. Luego de que sus pruebas arrojaran resultados positivos, la pareja se aisló para evitar la propagación del virus. además, se confinó en cuarentena preventiva a las personas que estuvieron en contacto con las estrellas.

Hanks y Wilson fueron los primeros famosos en confirmar el contagio del virus que también contrajo el actor británico Idris Elba. Mantuvieron informados al público sobre su estado de salud a través de las redes sociales. Su regreso a Los Ángeles, sin embargo, todavía no ha sido notificado por la pareja

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se recuperaron del COVID-19 was last modified: by

En : Gente