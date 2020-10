Tom Vivas Presenta Video Lyric De Su Balada Diez Para Dos

Conocido por su participación en los más importantes musicales presentados en el país en los últimos años, este versátil artista sorprende ahora como cantautor, conquistando las más altas posiciones en la cartelera romántica con el tema que también inspira el video lyric que lanzó esta semana en su canal de YouTube.

Octubre, 2020.- Con una musicalidad que va de la mano de su regia presencia escénica, Tom Vivas conquista las más altas posiciones de la cartelera venezolana con Diez para dos, canción que muestra la versatilidad de este artista que, apoyado en su talento y creatividad, se revela ya como más que una nueva promesa de la música internacional. Ubicado en el número uno de la cartelera de baladas y en el Top 10 del ranking general del Record Report venezolano, el tema dotado de un sonido fresco y contemporáneo, “encierra una historia muy cercana porque para nosotros no es nada ajeno el amor que es separado por la distancia, por prioridades diferentes que hace los amores se alejen y emprendan vuelos distintos, buscando reescribir una historia”, afirma el cantautor. Agrega Tom que “Diez para dos va de eso, de la esperanza de reencontrarse, volverse a ver con aquel hermano, amigo o amor… Y no importa cuánto tarde en hacer realidad ese sueño”. Con amplia trayectoria en musicales como ‘El hombre de La Mancha’, ‘A todo volumen’, ‘Rondó Adafina’ y ‘Los Miserables Venezuela’, Vivas lanza este trabajo de la mano de IMM, rama discográfica de Image Producciones, y la colaboración creativa del productor Alan González, quien coescribe y arregla el tema, dirige la banda y toca los teclados y el bajo fretless, todos bajo la producción general de Carlos Scoffio. Mariana Serrano en los coros, Carmelo Medina, en las guitarras; Cheo Rodríguez, en la trompeta, piccolo y fliscorno, y Wilkinson García, en la batería, además de Igor García, con una participación especial en el violín; acompañan este primer sencillo del cantante originario del estado Mérida y residenciado en Caracas desde hace casi una década, donde se ha dedicado a formarse artísticamente y a colaborar en proyectos junto a otros músicos y actores. Para Vivas, quien también se declara amante de los deportes, esta incursión como solista va marcada por la emoción de dar nueva vida a la canción de autor, de proyectar la energía de los creadores de una generación que marcó un estilo en el país como Yordano, Ilan Chester, Franco de Vita, Frank Quintero, Fernando y Juan Carlos, quienes se dedicaban a escribir líricas de altura, con buenos arreglos y producción. “Poesía vestida de buena música que suena actual que suena moderno y de alguna manera muestra unas pinceladas del tipo de música que se hacía en Venezuela en los años 80 y 90”, completa. Para celebrar su veloz ascenso en las carteleras nacionales, Tom Vivas lanzó esta semana el video lyric de este tema, que puede ser disfrutado por el publico en su canal de YouTube, mientras trabaja en la la postproducción de otras composiciones de su autoría que dará a conocer en los próximos meses y serán incluidas en su primer EP, entre estas, Cuanto Vale, escrita hace apenas tres meses y lanzada en formato video hecho en casa, para brindar aliento durante la situación de confinamiento. Diez para dos está disponible en Apple Music, Amazon, CD Baby, Tidal y Spotify, entre otras plataformas de venta digital.

DIEZ PARA DOS Letra y música: Tom Vivas y Alan González Guitarras: Carmelo Medina Violín: Igor García

Trompeta Piccolo y Fliscorno: José “Cheo” Rodríguez

Batería: Wilkinson García Coros y vocal coach: Mariana Serrano Arreglos, producción, dirección musical, fretless y teclados: Alan González

Grabado en AGP Producciones (Caracas) Ing de Grabacion: Jorge Herrera Asistentes: Juan Venegas, Daniel Piñero, Luis Escala y Juan Carlos Valery Violín grabado en Head Room Studio (Madrid)

Ing de Grabacion: Lorenzo Matellán

Mezcla: Jesús Sánchez Mastering: Angemyr Lezama y Eduardo Martínez

