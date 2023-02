¿Tomar Café es bueno o malo para la salud?

En general, el café puede ser una parte saludable de una dieta equilibrada, siempre y cuando se tome con moderación. Consumir café en exceso puede ser perjudicial para la salud , ya que la cafeína es un estimulante que puede tener efectos secundarios como ansiedad, insomnio y dolores de cabeza. Los beneficios del café para la salud incluyen el refuerzo del sistema inmunológico, la protección contra enfermedades degenerativas y el control de los niveles de glucosa y colesterol. Se recomienda que los adultos consuman no más de 400 mg de cafeína al día, lo que equivale a aproximadamente cuatro tazas de café.

¿Existen variantes de café más beneficiosas que otras?

Existen algunas variedades de café que se consideran más beneficiosas para la salud que el resto. Estas variedades incluyen el café orgánico, el café descafeinado, el café descafeinado sin azúcar, el café verde y el café de monte. Estos cafés son ricos en antioxidantes y contienen menos cafeína que las variedades regulares. Además, algunos estudios han demostrado que el café orgánico puede proporcionar mayores beneficios para la salud, como un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre y una mejor salud cardiovascular. También se han descubierto otros beneficios, como un mayor control del peso y una menor incidencia de enfermedades hepáticas.

El café verde y el café de monte, variantes interesantes..

El café verde es un tipo de café sin tostar que se produce a partir de los granos de café recién recolectados. Estos granos contienen un alto nivel de antioxidantes, lo que los hace beneficiosos para la salud. El café verde también contiene una cantidad significativa de cafeína, aunque un poco menor que el café tostado.

El café de monte es un tipo de café que se cultiva en las montañas, a altitudes más elevadas que los cafetales tradicionales. Estos cafés se consideran mejores en sabor y calidad, y tienen un mayor contenido de antioxidantes y una mayor cantidad de ácidos clorogénicos. Estos ácidos clorogénicos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.

¿Café solo o con leche, cuál es mejor?

Depende de las circunstancias y de los gustos personales. El café solo contiene un mayor contenido de antioxidantes y cafeína que el café con leche, lo que puede traer algunos beneficios para la salud. Sin embargo, el café con leche también tiene algunos nutrientes y puede ser una forma deliciosa y saludable de comenzar el día. Por lo tanto, no hay una respuesta correcta sobre si el café solo o con leche es mejor, sino que depende del gusto de cada persona.

Fuente. Licda. Gabriela Perez, Nutrición y dietética