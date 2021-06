Tony B Presenta Su Bachata “Princesa Ven»

En esta oportunidad Producciones Oye nos invita a conocer el talento extranjero de Tony B.

Un cantautor dominicano radicado en Estados Unidos, quien presenta actualmente su sencillo titulado Princesa ven.

Nativo de la ciudad de Santiago en República Dominicana, Tony B es hijo de un reconocido músico compositor llamado Manuel Batista. A temprana edad, descubre su pasión por el mundo musical “inspirado por diferentes situaciones de la vida que podía apreciar en el entorno”.

Ya son más de 20 años los que tiene plasmando en la lírica de sus canciones, sus sentimientos y pasiones; en esta oportunidad, no es la excepción al ofrecernos Princesa ven. Una canción de su autoría junto a Manuel Batista y Laura Cruz.

Este sencillo fue inspiración de su padre. Al principio nació como un bolero pero Tony B junto a su productor Adoniram Santos, le dieron un giro radical sin perder su esencia, transformándola así en bachata.

El videoclip se filmó bajo la dirección del reconocido Luis Gómez, en una hermosa parte montañosa de República Dominicana. La locación del rodaje fue la Presa de Tavera, ubicada en la provincia de Santiago de Caballeros y Jarabacoa, en pleno corazón dominicano. El objetivo principal del video es dar a conocer la majestuosidad de los paisajes de dicho país, mediante una historia romántica cuyos protagonistas fueron la modelo venezolana Génesis Perlaez y Tony B.

