Tony Mercury nos lleva Al Fondo del Mar

El artista de New Wave Tony Mercury nos comparte su nuevo sencillo Al Fondo Del Mar, segunda producción lanzada en lo que va del 2020, en este sencillo podemos rescatar la calidad vocal del artista, y el sonido de la propuesta que nos atrapa melódicamente.

En el vídeo podemos apreciar imágenes reales del inolvidable barco el Titanic, Al fondo del mar, relata la historia ya conocida, y nos invita a reflexionar acerca de lo que yace al fondo del mar y ahí vivido esa noche del 15 de Abril de 1912.

Al fondo del mar nos lleva a viajar con nuestra imaginación a una historia de la vida real, llevada a los melódicos sonidos del New Wave, acompañado con un toque de misterio, emoción y sensibilidad.

Esta propuesta lírica te hace revivir sentimientos, en el visual se pueden apreciar imágenes del estado actual del Titanic en la vida real.

La canción fue producida por Fid Dozer y el videoclip fue dirigido por Felipe Cuervo.

Luego de su éxito con su sencillo debut Play Me The Bolero, Tony Mercury, sigue trabajando con fuerza para seguir conquistando al mundo con este género icono de los 80′, canciones sanas, vibrantes y apasionadas son el concepto de este artista global, Mercury ha calado por su ingeniosidad, carisma y talento, es por ello que hoy nos presenta su segundo tema promocional «Al Fondo Del Mar» para seguir haciéndonos viajar en el tiempo y disfrutar el presente.

Disfruten de Al fondo del mar en todas las plataformas musicales.

