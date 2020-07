Tony R presenta su nuevo tema “No Queda Nada”

Caracas, julio 2020 – “No Queda Nada” es el nuevo single, de Tony R, quién sigue demostrando su talento musical, en donde fusiona de una manera creativa los géneros del Vallenato y el Reggaetón, dando como resultado un estilo innovador.

Con su voz característica, Tony R impactó a todos con este nuevo tema en el cual grandes artistas se unieron, bajo producción del cantante, productor y compositor Cape Medina, oriundo de Valledupar, quien ha trabajado con Dionisio Díaz, El Mono Zabaleta, y Edinson Brito, en el acordeón estuvo a cargo el maestro Harol Santana, ex acordeonero del Negrito Osorio. La grabación del tema se realizó en los estudios de Oswaldo Molina “El Piwi”, además de contar con la participación de excelentes músicos de Valledupar.

“Mami pasarán mil años y no vas a encontrar nunca otro negro que te haga las cositas que te gustan… Que te den muchos besitos y que no te monte cachos, que se la pase contigo cuchiplachando…” es parte de la letra de este tema musical tan armonioso y divertido.

Tony R es un artista con una gran capacidad de adaptarse a ambos géneros convirtiéndolo en un artista polifacético, quien ha tenido oportunidad de trabajar con grandes productores de la industria musical. Con el Rey de la Cumbia y la Música Tropical, Pastor López, grabó el tema El Reggaetón con Otro Tumbao, adicionalmente el éxito viral El Pollito Pio. Además junto a Diosa Canales el tema Tu Boquita.