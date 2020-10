TopStore – Instalador de aplicaciones de terceros para iPhone

¿Estás buscando una alternativa a la tienda de aplicaciones oficial de Apple? ¿Estás buscando aplicaciones y juegos que Apple no permite en su mercado de aplicaciones? La aplicación TopStore es una excelente opción, totalmente compatible con iPhone y iPad, la cual ofrece montones de aplicaciones, juegos y demás contenido genial, todo sin la necesidad de hacer jailbreak a tu dispositivo.

Cómo descargar TopStore:

TopStore es bastante fácil de instalar. No necesitas ningún permiso especial y no tienes que hacer jailbreak; todo lo que necesitas es tu iPhone o iPad y una buena conexión a internet, preferiblemente Wifi. Lo que tienes que hacer es instalar el perfil de configuración de la aplicación en tu dispositivo. Acá están los pasos para hacerlo:

Abre el navegador Safari en tu iPhone o iPad y ve a la página web de descarga de TopStore. Descarga el perfil en tu dispositivo. Presiona Instalar en el mensaje emergente. Ahora, espera. Cuando el ícono de TopStore esté en tu pantalla de inicio, la instalación habrá finalizado. Antes de utilizar la tienda de aplicaciones, abre las configuraciones de iOS. Ve a General y luego a Perfiles. Selecciona el perfil de TopStore y presiona el botón de Confiar. Cierra las Configuraciones. TopStore está listo para ser usado.

Cómo utilizar TopStore:

Si pensaste que TopStore era fácil de descargar, entonces descubrirás que es aún más sencillo de usar:

Presiona el ícono de la aplicación para abrir TopStore. Escoge una de las categorías de aplicaciones. Mira a continuación para conocer los detalles. Revisa las aplicaciones o juegos listados o utiliza la barra de búsqueda para buscar algo en particular. Selecciona la aplicación o juego que desees instalar y luego presiona en Instalar en la siguiente pantalla. Cuando el ícono aparezca en tu pantalla, quiere decir que la aplicación ya está lista.

Ten en cuenta que, ya que la aplicación o juego no es oficial, te aparecerá un error de desarrollador no confiable cuando la intentes utilizar por primera vez. Realiza los pasos en la guía de descarga, desde el paso 4 en adelante, para solucionar esto.

Características de TopStore:

TopStore está repleta de funcionalidades geniales. No solo es de uso gratuito, tampoco requiere jailbreak y es una aplicación estable. Todo el contenido ha sido distribuido en categorías:

Aplicaciones iOS – montones de aplicaciones y juegos oficiales para iOS.

montones de aplicaciones y juegos oficiales para iOS. Aplicaciones exclusivas – aplicaciones, juegos, servicios de streaming, emuladores, grabadores de pantalla no oficiales y más, los cuales no están disponibles en la tienda de aplicaciones oficial*

aplicaciones, juegos, servicios de streaming, emuladores, grabadores de pantalla no oficiales y más, los cuales no están disponibles en la tienda de aplicaciones oficial* Los mejores juegos de iOS – algunos de los mejores juegos modificados de iOS con funciones increíbles.

algunos de los mejores juegos modificados de iOS con funciones increíbles. Aplicaciones modificadas – aplicaciones modificadas con increíbles extras y una mayor funcionalidad.

*Estas aplicaciones y juegos no logran acceder al mercado de aplicaciones oficial de iOS debido a políticas de restricción o a restricciones geográficas.

Soluciones a errores comunes de TopStore

TopStore es una aplicación confiable y estable. Sin embargo, se han reportado algunos errores comunes, pero hemos echado un vistazo a estos y son fáciles de arreglar.

Pantalla en blanco

Esto es muy común y fácil de resolver:

Abre las configuraciones de iOS y selecciona Safari. Presiona en la opción de Borrar historial y datos. Intenta utilizar TopStore de nuevo. La pantalla debería haber vuelto a la normalidad.

Si esto no solucionó el error, elimina TopStore y comienza de cero.

TopStore ha dejado de funcionar

Aunque utilizar TopStore es legal, sigue siendo una aplicación no oficial, lo que significa que el certificado de la aplicación será revocado por Apple en los días siguientes a que la hayas instalado. Esto ocasiona que la aplicación deje de funcionar, haciendo que tengas que comenzar de nuevo. No caigas en la tentación de eliminar la aplicación y comenzar de cero. En primera instancia, espera hasta 48 horas para darle espacio a los desarrolladores de solucionar el problema. Mientras tanto, instala una aplicación antirevocación o una VPN confiable para evitar que esto suceda en el futuro.

Cómo solucionar los errores de SSL

Los errores de SSL son comunes al descargar TopStore, pero son fáciles de solucionar:

Método 1:

Cierra Safari, asegurándote de cerrar cada pestaña primero. Luego, cierra todas las aplicaciones que tengas abiertas en tu dispositivo. Ahora, no utilices tu dispositivo por unos minutos antes de descargar TopStore de nuevo, esto debería resolver el problema.

Si no lo logra, prueba esto:

Método 2:

Cierra Safari, asegurándote de nuevo que todas las pantallas fueron eliminadas. Cierra todas tus aplicaciones y apaga tu dispositivo. No lo utilices por un par de minutos y luego vuélvelo a encender. Intenta descargar TopStore una vez más, debería funcionar correctamente.

Cómo solucionar el error de desarrollador no confiable

Esto es común que ocurra cuando instalas aplicaciones no oficiales, debido a que Apple no puede confiar en un desarrollador que no reconoce. El error de desarrollador no confiable debe ser solucionado antes de utilizar la aplicación, así que realiza los siguientes pasos:

Abre las Configuraciones y ve a General > Perfiles. Busca y selecciona el perfil de TopStore y luego presiona el botón de Confiar. Cierra las Configuraciones, prueba la aplicación de nuevo y esta funcionará.

Cómo eliminar TopStore

Con algunos errores, es más fácil borrar TopStore y comenzar de cero, o tal vez te des cuenta de que no te llevas bien con TopStore y la quieres eliminar de tu dispositivo. Esto es fácil de hacer, solo elimina el perfil de la aplicación:

Abre las Configuraciones y ve a General. Ve a Perfiles o Administración de perfiles. Busca y selecciona el perfil de TopStore y luego presiona la opción de Eliminar perfil. Cierra las configuraciones. TopStore ha sido eliminado de tu dispositivo.

Preguntas frecuentes

Estas son las respuestas a las preguntas más frecuentemente realizadas acerca de TopStore:

¿TopStore afectará la garantía de mi dispositivo?

No. Ya que, sencillamente, es una aplicación de uso legal. No requiere ningún permiso especial para funcionar y no necesita jailbreak, por lo que no estás comprometiendo la seguridad de Apple. Si esto te preocupa, puedes eliminarla antes de llevar tu dispositivo a la Apple Store.

¿TopStore es seguro?

Sí, es 100% seguro de utilizar. No necesitas jailbreak y la encriptación SSL es utilizada para garantizar tu seguridad. Además, con las actualizaciones regulares, cualquier problema que aparece es solucionado rápidamente.

Dale una oportunidad a TopStore. Es gratis, segura y es una gran alternativa al mercado de aplicaciones de iOS.

