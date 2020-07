Tormenta Gonzalo estaría llegando este fin de semana a Venezuela

La Tormenta Gonzalo que podría convertirse en huracán en cualquier momento, estaría llegando este fin de semana a Venezuela de acuerdo a los sistemas meteorólogos y prediciones de la NOAA.

La tormenta tropical Gonzalo podría convertirse en huracán en las próximas horas y llegará este fin de semana a la isla de Barlovento, según informó el Centro de Huracanes de EEUU.

«La tormenta tropical Gonzalo puede transformarse en huracán a lo largo de este jueves, lo que lo convertiría en el primer ciclón de estas características de la temporada en la cuenca atlántica, según pronosticó el Centro Nacional de Huracanes de EEUU», publicó TV Venezuela.

La tormenta tiene vientos cerca de los 100 kilómetros por hora con fuertes ráfagas.

Se estima que llegue a Barlovento entre este viernes y sábado. Según reseñó AVN, su centro estaba localizado cerca de la latitud 10.0 norte, longitud 47.0 oeste, y se dirige a unos 19 kilómetros por hora (km/h) hacia el oeste.