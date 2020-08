Tormenta Laura dejó varios muertos a su paso por República Dominicana. Una mujer de 44 años y su hijo de 7, identificados como Yilenia y Darwin Frías, fallecieron al derrumbarse su vivienda.

Al menos tres personas murieron este domingo 23 de agosto en la República Dominicana por las lluvias torrenciales causadas por la tormenta tropical Laura y un millar de personas fueron evacuadas de sus casas, informaron fuentes oficiales.

Una mujer de 44 años y su hijo de 7, identificados como Yilenia y Darwin Frías, fallecieron en un barrio de la capital dominicana tras derrumbarse su vivienda, según datos ofrecidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada en el sector Los Palmeros, en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, oeste de Santo Domingo, y seis horas más tarde el cuerpo del niño aún estaba semisepultado entre los escombros, según comprobó Efe.

La tercera víctima mortal es un hombre que no ha sido identificado, que perdió la vida después de que un árbol cayese sobre su casa, en La Guáyiga, localidad ubicada a 22 kilómetros de Santo Domingo.

