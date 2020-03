Tornados causan al menos 25 muertos en Tennessee

Equipos de rescate buscaban entre los escombros a supervivientes y desaparecidos, informó un funcionario de la agencia de gestión de emergencias de Tennessee (TEMA), por lo que el balance de víctimas y daños podría aumentar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que pidió rezar «por todos los afectados por los devastadores tornados», anunció que viajará a Tennessee el viernes.

Poco después de la medianoche, el tornado que atravesó la capital del estado, Nashville, conocida en Estados Unidos como la meca de la música country, destruyó edificios y casas, tumbó tendidos eléctricos y dejó escombros por toda la ciudad.

Imágenes emitidas por la filial local de la cadena ABC mostraban autos apilados, hangares destruidos y y lo que aparentaban ser docenas de aviones aplastados unos contra otros en el aeropuerto local John C. Tune.

«Una serie de fuertes tormentas atravesó Tennessee y provocó graves daños en edificios, carreteras, puentes, servicios públicos y negocios en varios condados», indicó la agencia estatal de emergencias.

«Creo que tengo suerte de estar vivo y aún tengo que asimilar» lo que pasó, dijo a la televisión local Wtvf un habitante de esa ciudad, después de que un cartel aplastara su automóvil.

«Nashville sufre y nuestra comunidad ha quedado devastada», escribió el alcalde de la ciudad, John Cooper, en Twitter, animando a los habitantes a ayudar a las autoridades.

«En las próximas horas, vamos a seguir desplegando equipos de búsqueda y de rescate, abriendo refugios en todo el estado y enviando a personal de emergencia en las comunidades más afectadas», tuiteó el gobernador de Tennessee, Bill Lee.



Tennessee es uno de los 14 estados que votan en el llamado supermartes, fecha clave en las primarias para elegir al candidato demócrata que enfrentará al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Debido a los daños provocados por el tornado, el inicio de la votación se aplazó una hora en Nashville y en el condado de Wilson, donde hubo que improvisar varios colegios electorales, informó el diario local The Tennessean.

Tornados causan al menos 25 muertos en Tennessee was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos